Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”

Viteza excesivă în condiții neprielnice și condusul agresiv au fost cele mai reclamate probleme întâmpinate de șoferi pe Autostrada București - Focșani, deschisă complet traficului odată cu finalizarea ultimului ei segment. Mulți români se plâng de experiența din trafic.

Din 27 noiembrie 2025, odată cu finalizarea lucrărilor la segmentul de 14 kilometri între localitățile Pietroasele și Buzău, șoferii pot circula neîntrerupt pe cei 200 de kilometri de autostradă (pe A7 și A3) între orașele București și Focșani.

În perioada următoare este așteptată finalizarea altor două segmente din Autostrada Moldovei (A7), cuprinse în tronsonul de 95 de kilometri dintre orașele Focșani și Bacău, iar în 2026, odată cu finalizarea lucrărilor la cei 78 de kilometri între Bacău și Pașcani, regiunile istorice ale Moldovei și Munteniei vor fi legate printr-o autostradă de aproape 400 de kilometri.

Totodată, pe ruta Capitalei, câteva dintre orașele din nord-estul României vor fi legate prin șosele de mare viteză de Dobrogea (prin A2 București–Constanța) și Oltenia (prin A0, A1, DEx 12 București–Craiova).

Noua autostradă din Moldova a fost așteptată de numeroși români, însă deschiderea ultimului său tronson nu a fost ocolită de controverse. Motivul principal îl reprezintă lipsa de prudență a șoferilor români care au folosit-o.

Unii români au comparat-o cu „Drumul Național 2” (E85) București – Suceava (Vama Siret), numit și „Drumul Morții”, din cauza numeroaselor accidente rutiere înregistrate pe traseul său de aproximativ 450 de kilometri. Sute de oameni au murit în ultimii ani în accidente petrecute pe DN2, o șosea aglomerată, cu numeroase porțiuni fără separare de sens și limitări unde riscul unor accidente este mai ridicat.

Viteză excesivă și flashuri, nelipsite de pe Autostrada Moldovei

Drumul național va fi însă tot mai puțin aglomerat odată cu finalizarea noilor segmente de autostradă, care vor prelua o parte importantă din traficul rutier de pe DN2. Unii șoferi cred totuși că autostrada nu va rezolva problemele cauzate de educația rutieră precară a multor participanți la trafic.

„A7 o să devină noul DN2 (cu tot cu denumirea populară). Am ajuns după foarte mult timp prin zona Moldovei și am plecat vineri seara de la București spre Neamț. Știți cum se circulă pe A7 de la nodul A3 în sus? Stai între tiruri pe banda 1 sau cu minim 150 km/h pe banda 2! Nu poți? Mașina nu duce? Nu ai sânge? Flash și semnal! Nu mi s-a întâmplat o dată sau de două ori, ci constant pe toată autostrada până la Focșani. Iar apoi, pe DN2, te iau din nou la rând că de ce nu te dai pe acostament, preferabil în șanț. Și asta în condițiile în care ploua și era ceață”, s-a plâns un șofer pe platforma Reddit.

Mulți români au susținut că au trecut prin experiențe asemănătoare pe traseul București – Focșani.

„Majoritatea înțeleg că limita maximă e obligatorie fiindcă altfel «încurci» și «pui în pericol». Am mers sâmbătă pe A3/A7 cu 80–100 km/h pe B1: ploaie torențială, vânt, limita legală 80 km/h. Ei bine, o oră și ceva cât am mers, absolut toți m-au depășit, începând de la cel mai vechi Logan”, a observat altcineva.

Un alt șofer spune că a observat și el graba șoferilor pe noua autostradă.

„Am fost și eu sâmbătă pe A3/A7 și mi-am făcut cruce la ce am văzut. În condiții de ceață, ploaie torențială și vânt puternic, goneau toți pe banda 2 cu 150 km/h, de zici că întârziau la muncă, unul în spatele altuia. Unii nici nu aveau luminile pornite. Era de ajuns unul singur să acvaplaneze și făceau carambol de cel puțin 20 de mașini”, adaugă acesta.

Un alt șofer spune că s-a obișnuit să fie atenționat de ceilalți pe autostradă, indiferent de viteza cu care se deplasează.

„Cu orice viteză aș merge pe autostradă, mereu va fi alt bizon care va dori să meargă mai repede. Așa că nu mă mai obosesc să mă feresc de toți, îmi văd de drumul meu. Cui nu îi place, să îmi dea flashuri”, concluzionează acesta.

Un alt român a povestit că, pe măsură ce au fost deschise secțiunile din A7, situația s-a înrăutățit în privința aglomerației.

„Inevitabil, când ai autostradă cu doar două benzi și una e ocupată de tiruri, cam tot traficul se va muta pe singura bandă rămasă liberă. Legal, nimeni nu zice să nu depășești și câte cinci tiruri deodată, iar banda aia nu e liberă ca să aibă ăia care merg cu 160 «banda lor» de la un cap la altul”, afirmă acesta.

Șoferi mulțumiți de traficul pe Autostrada Moldovei

Cei care se grăbesc ar trebui să plece mai devreme de acasă, spune altcineva.

„Merg 130–140 km/h și tot găsesc câte un șofer care vrea să mă bag între camioane că vine el cu 150”, completează șoferul.

Alt șofer crede că în perioadele de vacanță apar mai multe probleme în trafic. Acestea vor fi rezolvate odată cu impunerea unor noi măsuri preventive.

„Cel mai probabil, în concediu toată lumea e grăbită. Mulți sunt cu prietenii în mașină și trebuie să arate că ei îi dau pe alții la o parte cu flashuri. Situația o să se remedieze când se vor monta camere cu măsurarea vitezei medii. Nu îmi convine, pentru că și eu merg mai rapid uneori. Dar așa se întâmplă când toată lumea abuzează de niște reguli: se vor înăspri controalele. Poate nu într-un an sau doi, dar în cinci ani este probabil”, crede acesta.

Mulți români laudă experiențele pe noua autostradă și susțin că nu au întâmpinat vreo problemă atunci când au parcurs-o. În plus, cu cât se apropie mai mult de Focșani, cu atât traficul devine mai relaxat.

„Eu am mers de 4–5 ori pe Autostrada Moldovei și o singură dată am avut parte de un bizon care să-mi dea flashuri în timp ce făceam o depășire. În rest, este excepțional de liberă autostrada”, afirmă el.

Unii șoferi cred că problemele sunt cauzate de cei care merg prea încet și vor să depășească fără a ține cont de traficul din acel moment.

„Mulți șoferi de pe autostradă intră în depășire fără pic de discernământ, nu contează cine vine din spate și mai ales cu ce viteză. Din păcate, nu o să scăpăm de ei până în momentul când o să avem niște reguli cu viteze minime pe autostradă. Vrei să mergi cu 90–100? Mergi pe DN-ul paralel”, este soluția propusă de acesta.