Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj. Golgheterul ediției trecute din Superligă va juca în SUA

Aflată în mare nevoie de bani, CFR CLuj a decis să-l vândă pe golgheterul ediției trecute de campionat, Louis Munteanu (23 de ani), dorit și de campioana FCSB.

Atacantul va merge în MLS, la D.C. United, club cu care a semnat recent, după ce Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, și-a dat acordul.

După mai multe runde de tatonări și negocieri, CFR Cluj și D.C. United au bătut palma pentru transferul internaționalului român pentru o sumă care l-a mulțumit pe omul de afaceri.

D.C. United a terminat pe ultimul loc în clasamentul Conferinței de Est din MLS în acest sezon. Cu Weiler antrenor, bilanțul este de o victorie, 4 egaluri și 3 înfrângeri.

În finalul lunii noiembrie, antrenorul lui D.C. United, Rene Weiler, l-a urmărit pe viu pe Louis Munteanu, fiind prezent în tribune la meciul dintre CFR Cluj și Rapid, 3-0. În acea partidă, Louis a pasat decisiv la două dintre cele 3 goluri.

Pentru a semnat cu FCSB, Munteanu ceruse un salariu lunar de 60.000 de euro, care n-a fost acceptat de Gigi Becali. Recent, el a jucat fotbal în sală purtând un tricou al FCSB-ului, stârnind mânia ardelenilor.

CFR Cluj este în afara locurilor de play-off și nu trage nădejde să termine sezonul regular între primele 6, având în vedere startul catastrofal de stagiune.