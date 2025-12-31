Serviciile Hidroelectrica vor fi afectate între 1 și 20 ianuarie: ce cauzează întreruperile și ce trebuie să știe clienții

Hidroelectrica informează că, în perioada 1- 20 ianuarie 2026, anumite activităţi ale companiei vor fi întrerupte, ca urmare a implementării unui nou sistem informatic şi a migraţiei bazelor de date.

Printre activităţile afectate se numără: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, precum şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

„Hidroelectrica va desfăşura, în perioada 1 – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susţină digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor, operaţiune care presupune implementarea unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu şi lung, o gestionare mai eficientă a relaţiei cu clienţii, procese de facturare mai rapide şi mai sigure, o transparenţă sporită a informaţiilor privind soldurile şi plăţile, precum şi dezvoltarea unor funcţionalităţi digitale îmbunătăţite, orientate către nevoile consumatorilor”, se arată în comunicatul companiei.

Hidroelectrica precizează că plăţile efectuate prin alte canale decât aplicaţia iHidro, precum transfer bancar, în perioada 1 – 15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienţilor după finalizarea etapelor de migrare, începând cu 15 ianuarie, fără a afecta drepturile contractuale ale clienţilor.

Potrivit sursei citate, pe întreaga durată a implementării, relaţionarea cu publicul se va desfăşura conform programului normal, prin formularul de contact, e-mail și Call Center-ul Hidroelectrica.

Hidroelectrica subliniază că aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale.

„Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru ca tranziția către noile sisteme informatice să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu impact minim asupra activităților curente”, a transmis Hidroelectrica.