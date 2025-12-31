Roberto Carlos a fost operat de urgență la inimă. Intervenția chirurgicală a durat trei ore

Momente grele pentru Roberto Carlos (52 de ani). Fostul jucător de la Inter Milano și Real Madrid este internat în spital, după o problemă cardiacă. Fostul campion mondial este momentan în afara oricărui pericol, dar rămâne internat în São Paulo, Brazilia.

Roberto Carlos se afla în vacanță în țara sa natală și a fost supus unui control pentru dureri la picior.

Sud-americanul a fost diagnosticat cu un mic cheag de sânge. Testele ulterioare au arătat că inima sa nu funcționa corect.

„Acum sunt bine și sunt sub observație atentă”, a spus Roberto Carlos, după operația de introducere a unui stent.

Intervenția chirurgicală trebuia să dureze 40 de minute, dar a fost prelungită la aproape trei ore din cauza unei complicații.

Acum va rămâne sub observație încă 48 de ore, înainte de a începe recuperarea.