Video Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe ultima sută de metri

Previziunile optimiste de la începutul anului 2025 privind numărul kilometrilor de autostradă și drumuri expres sunt departe de a se împlini. Până în prezent, au fost finalizați mai puțin de jumătate din kilometrii de mare viteză inaugurați în 2024.

După ce în 2024 au fost inaugurați peste 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres în România, la începutul anului 2025, atât oficialii statului român, cât și asociațiile care monitorizau proiectele de infrastructură au făcute stimări optimiste cu privire la numărul de kilometri de șosele rapide care urmau să fie finalizați în 2025.

„Va fi un an bun în infrastructura rutieră chiar dacă va fi unul rău cu instabilitate politică, buget de stat găunos și tăieri de investiții. În 2025, prima dată în istoria sa, România are 157 kilometri de autostradă și drum expres care cu siguranță vor fi dați în trafic. În condiții normale, sunt șanse mari să ne apropiem pentru al doilea an consecutiv, ba chiar să trecem de borna 200 de kilometri”, estima Asociația Pro Infrastructura, la începutul anului 2025.

Tot la începutul anului, site-ul 130km.ro, care monitorizează de mai mulți ani investițiile în infrastructura rutieră mare din România, arată că până la finalul anului 2025 se estima finalizarea a circa 290 de kilometri de autostrăzi și a trei tronsoane de drumuri expres, în lungime totală de 30 de kilometri.

Și fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu se arăta optimist. „250 de kilometri sau în jurul acestui număr de 250 de kilometri de autostradă vom fi la sfârşitul anului 2025. E un lucru care se va vedea în modul în care se va circula în România”, afirma, acesta, într-o conferinţă de presă din martie 2025.

Estimările s-au dovedit până în prezent prea optimiste. În primele zece luni și jumătate din 2025, în România au fost deschiși traficului rutier 80 de kilometri de șosele rapide, mai puțin de jumătate din cei 200 de kilometri dați în folosință în 2024.

Cei mai mulți kilometri de șosele rapide, în Muntenia și Moldova

Prima autostradă finalizată în 2025 a fost un segment de 15 kilometri din Autostrada A1 Sibiu–Pitești, între Curtea de Argeș și Băiculești. Acesta a fost deschis traficului pe 11 iunie și a completat tronsonul Curtea de Argeș – Pitești, permițând circulația neîntreruptă pe autostradă de la București până la Curtea de Argeș.

Tot în luna iunie au fost finalizați 18 kilometri din Autostrada Capitalei (A0). Segmentul a completat partea sudică a autostrăzii, în lungime de 51 de kilometri, și a permis circulația exclusiv pe autostradă între Curtea de Argeș și Constanța (A1 – A0 – A2).

În iulie a fost terminat un segment de 3,2 kilometri din Autostrada A7 Buzău–Focșani, ultimul rămas în lucru între Buzău și Vadu Pașii. Acesta include un pod de 1,4 kilometri peste râul Buzău și nodul rutier Buzău Est.

În luna octombrie au fost deschiși traficului alți 28 de kilometri din Autostrada Moldovei, între localitățile Mizil și Pietroasele.

În vara acestui an a fost finalizat și ultimul segment al Drumului Expres DEx12 Craiova–Pitești, în lungime de 12 kilometri. Sectorul Albota – Pitești, conectat la Autostrada A1, a marcat finalizarea „Oltenia Expres”, primul drum expres construit integral în România. Tot atunci au fost deschiși traficului cei cinci kilometri ai Drumului Expres DEx4 Turda–Dej, sectorul care leagă Autostrada Transilvania de șoseaua Cluj-Napoca–Turda (DN1).

Autostrada Ploiești - Buzău, gata de completare

Până la finalul anului este așteptată finalizarea a cel puțin două segmente de autostradă, însumând circa 50 de kilometri, și a drumului expres Brăila - Galați.

Cele mai avansate lucrări sunt pe segmentul Pietroasele – Buzău, de aproximativ 14 kilometri, din Autostrada Moldovei (A7). Inaugurarea acestuia, care va completa Autostrada Ploiești–Buzău, este estimată pentru sfârșitul lunii noiembrie.

„Reprezentanții CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție tehnică preliminară pe Lotul 3 al Autostrăzii A7, sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău, în vederea recepției finale și deschiderii traficului rutier. Verificările au vizat starea carosabilului, marcajele rutiere, elementele de siguranță și infrastructura conexă, cu scopul de a confirma conformitatea lucrărilor cu standardele tehnice și contractuale. Lotul 3 reprezintă o verigă esențială în dezvoltarea coridorului rutier Moldova–Muntenia, iar deschiderea acestui tronson va fluidiza traficul și va reduce timpii de deplasare”, a transmis recent Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău.

Darea în trafic a acestui lot este programată pentru sfârșitul lunii noiembrie, moment din care se va putea circula exclusiv pe autostradă între București și Focșani, pe o distanță de aproximativ 211 kilometri, potrivit secretarului de stat Irinel Ionel Scrioșteanu.

A doua autostradă a cărei deschidere este estimată până la finalul acestui an este segmentul dintre Focșani și Domnești Târg, de aproximativ 36 de kilometri, tot pe Autostrada Moldovei (A7).

„Lucrările înaintează conform proiectului pe Autostrada Moldovei (A7). În prezent, pe Lotul 1 Focșani–Bacău, tronsonul Focșani – Domnești Târg (35,6 km), la km 4+750, se lucrează la pasajul peste Canalul Siret–Bărăgan și Magistrala CF500, o lucrare complexă cu 28x2 deschideri și o lungime de 1.177,90 metri. Stadiu actual: 85% finalizat. Termen estimat deschidere: 2025”, a informat recent DRDP Buzău.

În fază finală se află și Drumul Expres DEx6 Brăila–Galați, cu o lungime de 10,76 kilometri, inaugurarea fiind așteptată în acest an. Tronsonul include un pod hobanat peste râul Siret, cu o lungime de 307 metri.

Recordul anului 2024, greu de depășit

În 2024 au fost deschiși traficului rutier 201 kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres, potrivit platformei 130km.ro, care monitorizează proiectele de infrastructură rutieră.

A fost primul an din istorie în care au fost finalizați peste 200 de kilometri de șosele de mare viteză și al doilea, după 2012, în care constructorii au depășit pragul de 100 de kilometri de autostradă realizați într-un singur an.

La finalul lui 2024, România avea o rețea de drumuri naționale de 6.189 de kilometri, din care 1.137 de kilometri erau autostrăzi, iar 121 de kilometri reprezentau drumuri expres, potrivit Institutului Național de Statistică.

În prezent, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres măsoară 1.358 de kilometri și ar putea depăși pragul de 1.400 de kilometri până la începutul anului 2026.