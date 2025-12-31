Marți, Ministerul rus a Apărării a publicat o înregistrare video ce suprinde amplasarea în Belarus a rachetelor balistice cu rază medie de acțiune, cu capacitate nucleară, Oreșnik. Imaginile surprind vehicule de luptă transportând sistemul pe un drum forestier dintr-o zonă nedivulgată din Belarus.

Filmarea video arată lansatoare mobile și echipajele acestora deplasându-se pe drumuri forestiere, precum și trupe specializate care le camuflează sistemele cu plase. Un ofițer rus de rang înalt anunță trupele că rachetele au fost oficial puse în stare de luptă.

Agenția de presă TASS a comentat că este pentru prima dată când Ministerul rus prezintă public sistemele mobile Oreșnik, cu viteze estimate a depăși de 10 ori viteza sunetului și despre care președintele Vladimir Putin a spus că sunt imposibil de interceptat și sunt la fel de distructive precum armele nucleare.

Ministerul Apărării din Belarus a declarat că racheta Oreșnik are o rază de acțiune de până la 5.000 km.

TASS a relatat că racheta ar avea nevoie de doar 11 minute pentru a ajunge la o bază aeriană din Polonia și de 17 minute pentru a ajunge la sediul NATO din Bruxelles.

Imaginile video făcute publice la la o zi după ce Moscova a susținut că Ucraina a efectuat un atac cu drone la scară largă asupra reședinței lui Vladimir Putin de la Valdaim pare să facă parte dintr-un efort atent coregrafiat de a intimida Europa și de a-i pregăti pe ruși pentru o escaladare suplimentară a războiului deja brutal împotriva Ucrainei, comentează The Guardian. Această amplasare, dacă este reală, ar reduce în mod simbolic timpul necesar unei rachete rusești de a lovi o capitală a UE.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a anunțat cu această ocazie că 10 sisteme Oreșnik vor fi staționate pe teritoriul țării sale. Putin însuși a anunțat că acestea urmează să în serviciu activ la o întâlnire de luni cu generalii săi, unde și-a reafirmat intenția de a cuceri mai mult teritoriu ucrainean, inclusiv orașul Zaporijie din sudul Ucrainei.

Andrey Bogodel, adjunctul șefului departamentului Statului Major General al Academiei Militare din Belarus, a declarat pentru TASS că desfășurarea rachetei Oreșnik este un avertisment de anti-agresiune adresat țărilor occidentale.

„Astăzi, orice faptă bună trebuie, desigur, făcută cu pumnii. Din păcate, lumea nu mai poate fi organizată altfel”, a spus el.

„Aici, «Oreșnik» nu este o armă cu care vrem să atacăm, de pildă, Marea Britanie sau Germania, ci este un mesaj că noi, mai presus de toate, ne vom proteja pacea în acest fel. Un mod care ne va permite să spunem că este cu siguranță mai bine să nu vă amestecați în treburile noastre”

Bogodel a adăugat că națiunile occidentale au încălcat în mod repetat liniile roșii în timpul așa-numitei operațiuni militare speciale a Rusiei din Ucraina .

„La propriu, există linii roșii asociate în mod specific cu utilizarea sistemelor de rachete, chiar și a armelor nucleare. La urma urmei, amintiți-vă cum arată rachetele pe care le-au lansat asupra noastră – SCALP, Storm Shadow, apoi ATACMS”, a continuat expertul.

Au folosit și drone împotriva stațiilor noastre de avertizare timpurie. Precum și atacuri împotriva bombardierelor noastre și așa mai departe. Toate acestea sunt o încercare de a vedea cât de ridicat este pragul nuclear al Rusiei.”

Sistemul de rachete Oreșnik a fost folosit pentru prima dată pe 21 noiembrie 2024, într-un test în care a lovit o centrală de apărare din Ucraina.

Odată lansată, racheta Oreshnik își folosește motoarele pentru a accelera rapid până când ajunge în atmosfera superioară, unde propulsoarele din prima etapă sunt eliberate după epuizarea combustibilului, a scris Matthew Powell, cercetător universitar în Studii Strategice și de Putere Aeriană la Universitatea din Portsmouth, în The Conversation .

Se estimează că racheta are între 14 și 18 metri lungime și un diametru de aproximativ 1,8 metri.

Deși informația nu e confirmată, experții au estimat că o astfel de rachetă cântărește între 66.000 și 88.000 de kilograme.

Totodată, sistemul transportă un focos cu o greutate de până la 1,5 tone.

Rusia a amenințat cu represalii după un presupus atac asupra reședinței lui Putin

Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că vor fi efectuate „represalii” împotriva Kievului și că țintele sunt deja pregătite. Acestea au urmat a ceea ce el a numit un atac, duminică noaptea, cu 91 de drone ucrainene, asupra reședinței președintelui Rusiei din regiunea Novgorod.

Kremlinul nu a prezentat dovezi care să-și susțină acuzațiile. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a declarat marți că nu vor fi oferite dovezi, deoarece toate rachetele au fost doborâte. El a spus că nu poate comenta cu privire la resturile acestora, întrucât sunt o chestiune ce privește armata.

Locuitorii zonei au declarat că nu au auzit explozii sau sunete de foc antiaerian, potrivit publicației independente ruse Sota. Nu a fost emisă nicio alertă de raid aerian și nici nu au fost distribuite online înregistrări de pe telefoanele mobile care arătau fum și flăcări , o caracteristică tipică a atacurilor confirmate.

Marți, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a inventat povestea și a îndemnat alte țări să o ignore. „A trecut aproape o zi, iar Rusia încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă pentru acuzațiile sale. Și nici nu o va face. Pentru că nu există. Nu a avut loc niciun astfel de atac”, a postat el pe X.

El nu l-a criticat pe Donald Trump, care luni s-a arătat furios de relatarea Rusiei și a spus că Putin i-a povestit despre atac în cadrul unei convorbiri telefonice. „Una e să ataci pentru că ei te atacă. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva”, a spus președintele SUA.

Sybiha și-a exprimat iritarea față de India, Pakistan și Emiratele Arabe Unite, după ce acestea au declarat că sunt îngrijorate de rapoarte. „Astfel de reacții la afirmațiile manipulatoare nefondate ale Rusiei nu fac decât să contribuie la propaganda rusă și să încurajeze Moscova să comită mai multe atrocități și să spună mai multe minciuni”, a remarcat el.

Comandanții ucraineni au declarat că dronele kamikaze rusești zboară în mod regulat deasupra unei clădiri guvernamentale folosite de Zelenski în drumul spre capitală. Un ofițer, șeful unității de apărare teritorială 112, a declarat că echipa sa a doborât sâmbătă două drone deasupra reședinței de stat din Koncha-Zaspa, la sud de Kiev.