Aflat alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe șantierul viitorului „Parc al Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, Paolo Zampolli, trimisul special al SUA, l-a apelat telefonic, joi, 27 august, pe președintele României, Nicușor Dan, chiar în timpul unei conferințe de presă.

„Voi suna pe cineva foarte special”, a anunțat, în timpul conferinței, Paolo Zampolli, reprezentantul special al SUA pentru Parteneriate Globale (Special Representative/Envoy for Global Partnerships), poziție în care a fost numit în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în martie 2025.

Nicușor Dan, aflat la Chișinău cu ocazia marcării a 35 de ani de la independența Republicii Moldova, a răspuns apelului și a purtat o scurtă conversație cu emisarul american.

În cadrul discuției, Zampolli i-a transmis șefului statului mulțumirile președintelui Donald Trump pentru proiectul dedicat relațiilor româno-americane.

„Sunt aici, la inaugurarea Parcului Prieteniei, și președintele Trump m-a rugat personal să vă mulțumesc dumneavoastră și românilor, proiectul este superb”, i-a spus Paolo Zampolli (n. r. la minutul 9.40, pe înregistrarea video).

Președintele României i-a răspuns că se află la Ambasada României din Republica Moldova și se pregătește pentru o întâlnire cu președinta Maia Sandu.

Pe parcursul convorbirii, trimisul special al liderului american și-a exprimat dorința unei întâlniri viitoare în România și l-a invitat pe Nicușor Dan la New York.

„Data viitoare când voi ajunge în România, sper să vizităm parcul împreună, și aștept să ne vedem în câteva săptămâni la New York”, a declarat Zampolli.

Foto: captură Facebook Daniel Băluță

„Va fi plăcerea mea! Succes în Uzbekistan!”, a răspuns președintele României.

Paolo Zampolli a avut ocazia să vadă, la fața locului, șantierul „Parcului Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”.

Proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump. Foto: Facebook/Daniel Băluță

Parcul va avea o suprafață de peste patru hectare, fiind amenajat în continuarea actualului Parc Tudor Arghezi. Potrivit primarului Daniel Băluță, ideea proiectului a apărut în urmă cu aproximativ trei luni, în urma unei discuții purtate cu Paolo Zampolli și cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

„Denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței”, se arătă într-un comunicat de presă emis de Primăria Sectorului 4 în luna mai a acestui an.