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Video Cum va arăta parcul „Donald Trump” din București: Daniel Băluță a prezentat un proiect cu rachete, cinema și simboluri americane.

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Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat vineri conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spațiu tematic care urmează să fie amenajat în apropierea Parcului Tudor Arghezi din București.

Proiectul prezentat de Daniel Băluț
Bucureștiul va avea un parc care se va numi Donald Trump Foto: captura video

Anunțul a fost făcut simbolic pe 4 iulie, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, în anul în care americanii marchează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

„Astăzi, când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declarația de Independență, avem în fața noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune și respect între națiuni. Acesta este conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane «Donald Trump», un spațiu tematic pe care ne dorim să îl realizăm în Sectorul 4”, a transmis Daniel Băluță, pe FB.

Conform conceptului prezentat de administrația locală, noul parc va include zone inspirate de repere emblematice ale culturii și istoriei americane, de la explorarea spațiului și universul NASA până la cinematografia de la Hollywood și alte simboluri reprezentative ale Statelor Unite.

„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

Edilul și-a exprimat speranța că viitorul parc va deveni, în timp, mai mult decât un simplu spațiu de agrement, transformându-se într-un reper al relațiilor româno-americane.

„Atât acum, cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere. La mulți ani, America! Happy Independence Day!”, a încheiat Daniel Băluță.

Primăria Sectorului 4 nu a anunțat încă valoarea investiției. 

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