Cum se va numi extinderea parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 al Bucureștiului. Decizia a fost aprobată de Consiliul Local

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat marți, 26 mai, noile denumiri pentru două obiective importante de investiții din sudul Capitalei: extinderea Parcul Tudor Arghezi va purta numele „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, iar patinoarul inaugurat în 2024 va fi redenumit după legenda hocheiului românesc Doru Tureanu.

Decizia vine după o consultare publică online la care au participat peste 116.000 de persoane.

Noua zonă verde, care reprezintă o extindere cu aproximativ patru hectare a Parcului Tudor Arghezi, va purta numele președintelui american Donald Trump.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 susțin că denumirea are o valoare simbolică și marchează relațiile de cooperare dintre România și Statele Unite ale Americii.

Autoritățile locale au precizat că alegerea are loc și în contextul în care Statele Unite marchează anul acesta 250 de ani de la Declarația de Independență.

„Denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței”, se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria Sectorului 4.

În ceea ce privește patinoarul din zona Apărătorii Patriei, acesta va purta numele lui Doru Tureanu, considerat de specialiști unul dintre cei mai importanți hocheiști români din istorie.

Doru Tureanu a participat la 17 campionate mondiale și la două ediții ale Jocurile Olimpice de Iarnă, în 1976 și 1980. În 2011, fostul sportiv a fost inclus în Hall of Fame-ul hocheiului mondial.

Numele ales pentru extinderea parcului a generat controverse încă din luna aprilie, când primarul Daniel Băluță a anunțat intenția de a denumi noul spațiu verde după Donald Trump.

Ulterior, autoritățile au organizat un vot online, iar printre variantele propuse s-au numărat și Maia Sandu, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron și Angela Merkel.

Deși, la începutul consultării, Maia Sandu se afla printre favoriți, în final denumirea „Donald Trump” a obținut cele mai multe voturi.