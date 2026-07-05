Reprezentantul președintelui SUA laudă proiectul parcului „Donald Trump”. Mesajul transmis de Daniel Băluță

Reprezentantul Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, Paolo Zampolli, și-a exprimat aprecierea față de proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, care urmează să fie amenajat în Sectorul 4 al Capitalei.

Într-o postare publicată pe Instagram, Zampolli a anunțat că a discutat telefonic cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care i-a prezentat randările viitorului parc și l-a informat că lucrările vor începe cel târziu la începutul lunii septembrie.

Oficialul american a precizat că proiectul este dedicat aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite și a încheiat mesajul subliniind simbolistica inițiativei.

„Împreună, steagurile, cel american și cel românesc, stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre”, a transmis Paolo Zampolli.

Parcul va avea o suprafață de peste patru hectare și va fi amenajat în continuarea actualului Parc Tudor Arghezi. Potrivit primarului Daniel Băluță, ideea proiectului a apărut în urmă cu aproximativ trei luni, în urma unei discuții purtate cu Paolo Zampolli și cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

Daniel Băluță: „Va fi un simbol al respectului reciproc și al prieteniei”

Primarul Sectorului 4 i-a mulțumit public lui Paolo Zampolli pentru sprijinul acordat și a afirmat că viitorul parc va reprezenta un simbol al relației dintre România și Statele Unite.

„Astăzi vreau să îi mulțumesc prietenului nostru, Paolo Zampolli, Reprezentant Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, pentru încrederea, sprijinul și implicarea sa în realizarea unui proiect cu adevărat special, pe care îl vom construi în Sectorul 4, și anume Parcul Prieteniei Româno-Americane «Donald Trump»”, a transmis Daniel Băluță.

Edilul și-a exprimat speranța ca noul parc să devină un reper pentru locuitorii Capitalei și un simbol al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

„Sper ca, în scurt timp, acest parc să devină nu doar un loc de întâlnire și de bucurie pentru copii și familii, ci și un simbol al respectului reciproc, al prieteniei și al valorilor pe care România și Statele Unite ale Americii le împărtășesc”, a afirmat primarul.

Daniel Băluță a subliniat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă „una dintre cele mai importante garanții” ale parcursului democratic și occidental al României și a adăugat că orice proiect care consolidează această relație este „un câștig pentru România și pentru români”.

În încheiere, edilul l-a invitat pe Paolo Zampolli la București pentru inaugurarea lucrărilor.

„Dragă Paolo, mă bucur că ai ales să fii alături de noi în această inițiativă și sper să ne vedem curând la București, pentru a pune împreună piatra de temelie a unui loc care va vorbi, peste ani, despre prietenia dintre România și Statele Unite ale Americii”, a transmis Daniel Băluță.