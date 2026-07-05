search
Duminică, 5 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Reprezentantul președintelui SUA laudă proiectul parcului „Donald Trump”. Mesajul transmis de Daniel Băluță

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reprezentantul Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, Paolo Zampolli, și-a exprimat aprecierea față de proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, care urmează să fie amenajat în Sectorul 4 al Capitalei.

Proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump.FOTO: Facebook/Daniel Băluță
Proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump.FOTO: Facebook/Daniel Băluță

Într-o postare publicată pe Instagram, Zampolli a anunțat că a discutat telefonic cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care i-a prezentat randările viitorului parc și l-a informat că lucrările vor începe cel târziu la începutul lunii septembrie.

Oficialul american a precizat că proiectul este dedicat aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite și a încheiat mesajul subliniind simbolistica inițiativei.

„Împreună, steagurile, cel american și cel românesc, stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre”, a transmis Paolo Zampolli.

Parcul va avea o suprafață de peste patru hectare și va fi amenajat în continuarea actualului Parc Tudor Arghezi. Potrivit primarului Daniel Băluță, ideea proiectului a apărut în urmă cu aproximativ trei luni, în urma unei discuții purtate cu Paolo Zampolli și cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

Daniel Băluță: „Va fi un simbol al respectului reciproc și al prieteniei”

Primarul Sectorului 4 i-a mulțumit public lui Paolo Zampolli pentru sprijinul acordat și a afirmat că viitorul parc va reprezenta un simbol al relației dintre România și Statele Unite.

„Astăzi vreau să îi mulțumesc prietenului nostru, Paolo Zampolli, Reprezentant Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, pentru încrederea, sprijinul și implicarea sa în realizarea unui proiect cu adevărat special, pe care îl vom construi în Sectorul 4, și anume Parcul Prieteniei Româno-Americane «Donald Trump»”, a transmis Daniel Băluță.

Edilul și-a exprimat speranța ca noul parc să devină un reper pentru locuitorii Capitalei și un simbol al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

„Sper ca, în scurt timp, acest parc să devină nu doar un loc de întâlnire și de bucurie pentru copii și familii, ci și un simbol al respectului reciproc, al prieteniei și al valorilor pe care România și Statele Unite ale Americii le împărtășesc”, a afirmat primarul.

Daniel Băluță a subliniat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă „una dintre cele mai importante garanții” ale parcursului democratic și occidental al României și a adăugat că orice proiect care consolidează această relație este „un câștig pentru România și pentru români”.

În încheiere, edilul l-a invitat pe Paolo Zampolli la București pentru inaugurarea lucrărilor.

„Dragă Paolo, mă bucur că ai ales să fii alături de noi în această inițiativă și sper să ne vedem curând la București, pentru a pune împreună piatra de temelie a unui loc care va vorbi, peste ani, despre prietenia dintre România și Statele Unite ale Americii”, a transmis Daniel Băluță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, apariție-surpriză la Snagov, de Ziua Americii, alături de Matei Păun. Evenimentul nu figurează pe agenda oficială a Președintelui. Cine l-a organizat și ce alte nume celebre au fost de față
gandul.ro
image
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
mediafax.ro
image
Isabella, iubita lui Gabriel Martinelli, eroul Braziliei în meciul cu Japonia de la Cupa Mondială, spectacol în tribune. Cum a celebrat golul atacantului
fanatik.ro
image
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
digisport.ro
image
Românul care a fugit de sărăcie și a ajuns parașutist profesionist în Legiunea Străină. „Am avut halucinații de foame și de sete”
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Paradox climatic: reducerea poluării ar putea face verile și mai caniculare. Cum se explică fenomenul
observatornews.ro
image
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
cancan.ro
image
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
prosport.ro
image
Schimbarea din fluturașul de salariu care este ilegală fără acordul angajatului. Mulți angajați nu știu acest lucru
playtech.ro
image
Cum l-a salvat Giovanni Becali pe un campion mondial din „ghearele” Poliției. Povești fabuloase din cazinou cu Gigi Becali, Pițurcă și miliardarul Elveției 
fanatik.ro
image
Salariile din SPP: cât câștigă oamenii care asigură protecția președintelui. Lucian Pahonțu, peste 20 de ani la șefie și un venit anual de 370.000 de lei
ziare.com
image
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă bucăți”
digisport.ro
image
Paradisul ascuns din italia: piscine termale gratuite, apă la 37,5 grade și o istorie de peste două milenii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Un val de aer rece lovește România, în plin sezon estival. Anunțul ANM: „vom fi travesați de un front atmosferic recE”
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții
click.ro
image
Femeie amenințată cu cuțitul și violată pe o stradă din București. Cum a reușit să scape și să sune la 112
click.ro
image
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-e tare frică, respir greu”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
planets solar system jpg
Horoscop bilunar pentru intervalul 3–16 iulie 2026. Află care este zodia norocoasă a perioadei și marile schimbări din carieră, bani și relații
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama trăită de fiica lui Teo Trandafir, când prezentatoarea era în stare gravă la spital. „De astăzi sunt orfan sau nu?”
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții

OK! Magazine

image
Kate Middleton, regina neîncoronată a Wimbledonului, a trăit un moment rușinos din cauza tatălui ei. "Am fost îngrozită!”

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială