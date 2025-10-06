Tren direct București – Kiev, începând din 10 octombrie. Cât costă un bilet la vagonul de dormit

CFR Călători anunță lansarea unui tren internațional direct între București Nord și Kiev, începând cu 10 octombrie 2025. Ruta va include opriri în Ungheni și va permite călătoria fără schimburi de tren.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de CFR Călători:

Trenul internaţional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – Bucureşti Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025;

Trenul internaţional IR 402/100: Bucureşti Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unui bilet la vagon de dormit, cu patru paturi în cabină, este de 73,4 euro pentru ruta București Nord – Kiev.

CFR Călători, operatorul național feroviar de pasageri, efectuează transportul public pe calea ferată și facilitează astfel legătura directă între capitala României și capitala Ucrainei.