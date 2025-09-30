search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Transportul feroviar pe secţia Constanţa - Mangalia, suspendat de la 1 octombrie. CFR Călători asigură transportul cu autobuze

0
0
Publicat:

CFR Călători a anunțat că transportul feroviar pe secţia Constanţa - Mangalia va fi suspendat de la 1 octombrie 2025, pentru lucrări. Cu toate acestea, compania a anunțat că va asigura transportul cu autobuze.

CFR Călători/FOTO: Facebook
CFR Călători/FOTO: Facebook

Circulaţia trenurilor de călători pe ruta Constanţa - Mangalia este suspendată în perioada 1 octombrie 2025 - 2 februarie 2026, pentru lucrări efectuate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA.

„CFR Călători asigură, începând cu data de 1 octombrie 2025, serviciul de înlocuire a transportului feroviar cu autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor pe ruta Constanţa - Mangalia şi retur, în baza biletelor achiziţionate în aceleaşi condiţii ca în perioada de circulaţie a trenurilor”, se arată în comunicat.

Programul de circulaţie al autobuzelor (indicativ RA) între Constanţa şi Mangalia, în perioada 1 octombrie 2025 - 13 decembrie 2025, este:

  • RA 8381: Constanţa (plecare 06:25) - Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381;
  • RA 8385: Constanţa (plecare 09:45) - Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385; 
  • RA 8389: Constanţa (plecare 14:22) - Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389; 
  • RA 8393: Constanţa (plecare 17:05) - Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393; 
  • RA 8395: Constanţa (plecare 18:13) - Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395; 
  • RA 8397: Constanţa (plecare 20:13) - Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397; 
  • RA 8399: Constanţa (plecare 21:13) - Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399.

De asemenea, între Mangalia şi Constanţa, programul este:

  • RA 8380: Mangalia (plecare 05:40) - Constanţa (sosire 06:59), în locul trenului R 8380; 
  • RA 8384: Mangalia (plecare 07:56) - Constanţa (sosire 09:15), în locul trenului R 8384; 
  • RA 8386: Mangalia (plecare 12:03) - Constanţa (sosire 13:22), în locul trenului R 8386; 
  • RA 8392: Mangalia (plecare 15:53) - Constanţa (sosire 17:12), în locul trenului R 8392; 
  • RA 8396: Mangalia (plecare 18:27) - Constanţa (sosire 19:46), în locul trenului R 8396; 
  • RA 8398: Mangalia (plecare 19:45) - Constanţa (sosire 21:04), în locul trenului R 8398.

CFR Călători precizează că orele de plecare/sosire în staţiile din parcursul acestora, precum şi tarifele aplicate pot fi vizualizate pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea „Detalii/Preţ” din modulul de mers de tren, la căutarea trenurilor de pe ruta dorită.

Compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.

La începutul lunii, CFR anunțase că circulația trenurilor IR 1539 Oradea-Arad -Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord - Arad - Oradea va fi modificată în perioada 6 - 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei - Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord - Arad), informează CFR SA.

Potrivit CFR, în perioada 6 - 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea - Arad - Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea - Arad, iar pe distanța Arad - Timișoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, în aceeași perioadă, la trenul R 3117 Timișoara Nord-Arad -Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanța Timișoara Nord-Arad, iar pe distanța Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

Compania recomandă călătorilor „să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri”.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
digi24.ro
image
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bărbat din Târgu-Neamț, condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a ucis în bătaie câinele vecinilor
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Momente dramatice la Trivale! Alexandra a readus la viața un tânăr de 18 ani, însă finalul a fost tragic
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
A doua tranșă din ajutorul de 800 de lei pentru pensionari. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate