Transportul feroviar pe secţia Constanţa - Mangalia, suspendat de la 1 octombrie. CFR Călători asigură transportul cu autobuze

CFR Călători a anunțat că transportul feroviar pe secţia Constanţa - Mangalia va fi suspendat de la 1 octombrie 2025, pentru lucrări. Cu toate acestea, compania a anunțat că va asigura transportul cu autobuze.

Circulaţia trenurilor de călători pe ruta Constanţa - Mangalia este suspendată în perioada 1 octombrie 2025 - 2 februarie 2026, pentru lucrări efectuate de către administratorul infrastructurii - CNCF CFR SA.

„CFR Călători asigură, începând cu data de 1 octombrie 2025, serviciul de înlocuire a transportului feroviar cu autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor pe ruta Constanţa - Mangalia şi retur, în baza biletelor achiziţionate în aceleaşi condiţii ca în perioada de circulaţie a trenurilor”, se arată în comunicat.

Programul de circulaţie al autobuzelor (indicativ RA) între Constanţa şi Mangalia, în perioada 1 octombrie 2025 - 13 decembrie 2025, este:

RA 8381: Constanţa (plecare 06:25) - Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381;

RA 8385: Constanţa (plecare 09:45) - Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385;

RA 8389: Constanţa (plecare 14:22) - Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389;

RA 8393: Constanţa (plecare 17:05) - Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393;

RA 8395: Constanţa (plecare 18:13) - Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395;

RA 8397: Constanţa (plecare 20:13) - Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397;

RA 8399: Constanţa (plecare 21:13) - Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399.

De asemenea, între Mangalia şi Constanţa, programul este:

RA 8380: Mangalia (plecare 05:40) - Constanţa (sosire 06:59), în locul trenului R 8380;

RA 8384: Mangalia (plecare 07:56) - Constanţa (sosire 09:15), în locul trenului R 8384;

RA 8386: Mangalia (plecare 12:03) - Constanţa (sosire 13:22), în locul trenului R 8386;

RA 8392: Mangalia (plecare 15:53) - Constanţa (sosire 17:12), în locul trenului R 8392;

RA 8396: Mangalia (plecare 18:27) - Constanţa (sosire 19:46), în locul trenului R 8396;

RA 8398: Mangalia (plecare 19:45) - Constanţa (sosire 21:04), în locul trenului R 8398.

CFR Călători precizează că orele de plecare/sosire în staţiile din parcursul acestora, precum şi tarifele aplicate pot fi vizualizate pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea „Detalii/Preţ” din modulul de mers de tren, la căutarea trenurilor de pe ruta dorită.

Compania recomandă călătorilor să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare ale trenurilor în/din staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport şi să consulte site-urile operatorului pentru informaţii actualizate despre modificările survenite în circulaţia anumitor trenuri.

La începutul lunii, CFR anunțase că circulația trenurilor IR 1539 Oradea-Arad -Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord - Arad - Oradea va fi modificată în perioada 6 - 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei - Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord - Arad), informează CFR SA.

Potrivit CFR, în perioada 6 - 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea - Arad - Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea - Arad, iar pe distanța Arad - Timișoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, în aceeași perioadă, la trenul R 3117 Timișoara Nord-Arad -Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanța Timișoara Nord-Arad, iar pe distanța Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

Compania recomandă călătorilor „să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri”.