search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Angajați ai CFR Marfă, acuzați că au furat piese de locomotive și combustibil

0
0
Publicat:

Polițiștii au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare în trei județe și municipiul București, în urma unor pângeri potrivit cărora angajați ai CFR Marfă ar fi furat piese de locomotive și combustibil.

Tren al CFR Marfă
Angajați ai CFR Marfă, acuzați că au furat piese de locomotive și combustibil

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în municipiul București.

„Acțiunea vizează documentarea și probarea activității infracționale a unor angajați ai unei instituții.

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituția în cauză, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil”, a informat IGPR.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Activitățile vizează descoperirea și ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârșirea infracțiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Poliției Transporturi, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activități infracționale, a informat Poliția Română.

Faptul că au fost percheziții la CFR Marfă a fost însă corfirmat pentru Club Feroviar de directorul general al societății, Radu Copae. „Există un control de la Poliția Economică și au fost solicitate mai multe tipuri de documente. Este vizată o subunitate a noastră, mai axact Punctul de Lucru București. Nu am mai multe amănunte în acest moment”, a declarat Copae.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
mediafax.ro
image
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
playtech.ro
image
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cod portocaliu și galben de ploi abundente în jumătate de țară! Ce județe sunt vizate și în ce zone se anunță ninsori
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
11 mari sărbători religioase au loc în octombrie. Iată lista
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a descoperit un truc benefic pentru frumusețe: „Îmi place mult, chiar funcționează”
click.ro
image
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe