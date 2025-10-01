Angajați ai CFR Marfă, acuzați că au furat piese de locomotive și combustibil

Polițiștii au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare în trei județe și municipiul București, în urma unor pângeri potrivit cărora angajați ai CFR Marfă ar fi furat piese de locomotive și combustibil.

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în municipiul București.

„Acțiunea vizează documentarea și probarea activității infracționale a unor angajați ai unei instituții.

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituția în cauză, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil”, a informat IGPR.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Activitățile vizează descoperirea și ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârșirea infracțiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Poliției Transporturi, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activități infracționale, a informat Poliția Română.

Faptul că au fost percheziții la CFR Marfă a fost însă corfirmat pentru Club Feroviar de directorul general al societății, Radu Copae. „Există un control de la Poliția Economică și au fost solicitate mai multe tipuri de documente. Este vizată o subunitate a noastră, mai axact Punctul de Lucru București. Nu am mai multe amănunte în acest moment”, a declarat Copae.