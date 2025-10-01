search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
Trenurile electrice ar putea fi blocate din 7 octombrie: CFR Călători riscă să nu mai aibă acces la rețeaua electrificată

Publicat:

Trenurile cu locomotive electrice ale CFR Călători ar putea fi blocate din cauza restanţelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.

Trenuri electrice ale CFR Călători
Trenurile electrice ale CFR Călători ar putea fi blocate din cauza restanţelor uriaşe la energie

Astfel, conform documentului semnat de directorul general al Societăţii Electrificare CFR SA, Ştefan-Răzvan Rădulescu, începând cu data de 7 octombrie, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică aparţinând SNTFC CFR Călători SA la infrastructura feroviară electrificată.

"Având în vedere prevederile Art. 3 alin. (1) litera b) şi alin. 2 din Convenţia privind dreptul de acces la infrastructura feroviară electrificată a unităţilor de tracţiune electrică încheiată între furnizorul de energie electrică SC 'Electrificare CFR' SA (...), administratorul infrastructurii feroviare publice CNCF 'CFR' SA (...) şi operatorul de transport feroviar SNTFC 'CFR Călători' (...) anexă la contractul de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum alimentate din reţeaua de contact feroviară (...), vă comunicăm că prezentul document constituie NOTIFICAREA de interzicere a dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică după cum urmează:

- datele de identificare ale OTF: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' SA (...) reprezentată prin Traian Preoteasa - Director General, în calitate de Consumator; pe de altă parte, clauza din contractul de furnizare care nu a fost respectată de către OTF, pentru care urmează să fie întreruptă alimentarea. Este tratată ca neconformitate pentru SNTFC CFR Călători SA obligaţia acestuia în calitate de Consumator de a achita contravaloarea energiei electrice consumate şi a penalităţilor datorate pentru întârzierile la plată calculate potrivit prevederilor contractuale (...).

Astfel, la data prezentei, SNTFC CFR Călători SA figurează în evidenţele SC 'Electrificare CFR' SA cu debite rezultate din neachitarea la termen a facturilor: parţial a lunii aprilie 2025, final al lunii martie 2025, avans al lunii iulie, parţial al lunii mai, final al lunii aprilie, avans al lunii august, parţial a lunii iulie şi avans al lunii septembrie. Data de aplicare a măsurilor de interzicere a dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică aparţinând OTF: Vă notificăm că, începând cu data de 07.10.2025, prin retragerea dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică aparţinând SNTFC CFR Călători SA, la infrastructura feroviară electrificată", se menţionează în notificarea obținută de Agerpreshttp://.

În acest context, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a propus, miercuri, în şedinţa plenului Consiliului Economic şi Social (CES) aviz nefavorabil pentru proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, care „care distruge sistemul feroviar".

Liderul sindical şi-a motivat propunerea prin faptul că, la această rectificare bugetară, nu se alocă CFR Călători nici măcar suma de 270 milioane lei restantă de la facilităţile de călătorie, de la prestaţia efectuată de companie, în condiţiile în care transportatorul a primit în 2025 o compensaţie cu 30% mai mică faţă de cea din anul anterior, ceea ce l-a obligat să anuleze din obligaţia de serviciu public pe durata întregului an 247 de trenuri de călători zilnice şi 44 de trenuri de călători în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale.

Citește și: CFR Călători răspunde după ce a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente. Cum se apără compania

CFR Călători ştia că prin aceste anulări de trenuri de călători pierde venituri importante din încasări, dar la fel de bine CFR Călători ştia că fără compensaţie nu poate ţine în circulaţie acele trenuri de călători pentru că doar din încasări acele trenuri erau nerentabile. Şi aşa, fără veniturile de la trenurile anulate şi fără plata facilităţilor de călătorie restante pentru prestaţia efectuată de CFR Călători pentru alte categorii de călători şi neplătită, CFR Călători nu mai are bani de salarii în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2025 şi nici de plata TUI către CNCF 'CFR' SA şi nici de plata energiei electrice către SC Electrificare CFR SA, care a notificat deja că din data de 07.10.2025 interzice dreptul de acces al trenurilor cu locomotivă electrică de la CFR Călători pentru restanţe (...) Şi să nu uităm că CFR Călători a negociat plata în rate a restanţei la TUI către CFR SA, care voia să interzică de la 1 septembrie 2025 toate trenurile personale ale CFR Călători şi de la 1 octombrie 2025 toate trenurile accelerate şi rapide ale CFR Călători. (...) În concluzie, dacă nu se dau la această rectificare bugetară la CFR Călători cei 270 milioane lei restanţe de la facilităţile de călătorie, se pare că se vrea să se stea pe calea ferată română cu trenurile în perioada următoare", a transmis Rodrigo Maxim.

„Este dezastru”

În plus, acesta atrage atenţia că „deşi este dezastru la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în ceea ce priveşte calea ferată română, în sensul că MTI urmează să rămână fără CFR Marfă, fără spitalele CFR, iar CFR Călători a rămas fără fond de salarii începând cu luna octombrie şi fără bani de TUI la CNCF 'CFR' SA, care astfel rămâne şi ea fără bani de salarii în octombrie, noiembrie şi decembrie 2025 (...), deci CFR Călători şi CFR SA sunt în genunchi, MTI dă 2 miliarde la rectificarea bugetară din octombrie 2025".

De asemenea, sindicalistul a avertizat marţi, la Parlament, într-o dezbatere publică pe tema transporturi, că "probabil în perioada imediat următoare o să vedem oprirea lucrului definitiv pe calea ferată".

Cei de la CFR Infrastructură îşi iau şi ei salariile din taxa de utilizare infrastructură pe care trebuie să o plătească CFR Călători, dar dacă CFR Călători nu are bani pentru salarii, nu are bani nici pentru taxa de utilizare a infrastructurii, deci, la rândul ei, nici CFR Infrastructură nu are bani de salarii, o să vedem în perioada imediat următoare, probabil, oprirea lucrului pe calea ferată definitiv, pentru că salariaţii nu mai pot suporta bătaia de joc faţă de atât de ceferişti, cât şi faţă de călători, călătorii care trebuiau să aibă numai trenuri noi, prin trenurile achiziţionate pe fonduri europene. Mai mult, Ministerul Transporturilor a inventat operatori privaţi de călători. Vreau să atrag atenţia că aceşti operatori - nici nu au spus când au venit că vin ca să scadă subvenţia pe Ministerul Transporturilor şi vin fără subvenţii şi fără trenuri noi - au venit cu trenuri vechi, vor trenuri noi mai multe decât CFR Călători care e operatorul de stat şi vor subvenţii mai mari decât operatorul de stat CFR Călători. Într-adevăr, regulamentul european prevede acordarea de compensaţii în toate sistemele feroviare din Uniunea Europeană, numai că are o precizare. Operatorii privaţi care vin să ia de la operatorul de stat sau restul le iau ca trenuri comerciale, adică fără subvenţii şi fără trenuri noi achiziţionate. (...) operatorii de transport feroviar de călători privaţi din România caută doar să mute trenurile de la CFR Călători cu tot cu subvenţie şi cu tot cu trenuri noi care sunt achiziţionate de Autoritatea de Reformă Feroviară", a afirmat, marţi, Rodrigo Maxim, în Parlament. 

Economie

historia.ro
