Ucraina introduce un tren zilnic direct către București
Începând cu data de 10 octombrie, compania națională de căi ferate din Ucraina, „Ukrzaliznytsia”, lansează un tren internațional cu circulație zilnică pe ruta Kiev – București. Noua conexiune feroviară traversează mai multe orașe importante din Ucraina și Republica Moldova, având ca punct terminus Gara de Nord din capitala României. Informația a fost confirmată de Ministerul ucrainean al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor.
Potrivit datelor transmise de companie, trenul va pleca din Kiev la ora 06:30 și va ajunge în București a doua zi, la ora 06:47. Pe traseu sunt incluse opriri în orașe precum Vinița, Jmerinka, Mohiliv-Podilski, Velcineț, Ungheni (în Republica Moldova) și Iași.
Pentru întoarcerea spre Ucraina, plecarea din București este programată la ora 19:10, cu sosire în Kiev în ziua următoare, la ora 19:41. Trenul va sosi și va pleca din Gara de Nord, ceea ce facilitează accesul călătorilor spre Aeroportul Otopeni, datorită trenurilor directe care leagă gara de aeroport.
Prețul unui bilet într-un vagon cușetă (clasa cu compartiment) este de aproximativ 3.800 de grivne – echivalentul a circa 500 de lei sau 90 de euro. Biletele pot fi cumpărate direct din aplicația mobilă „Ukrzaliznytsia” sau de pe site-ul oficial al companiei.
„Lansarea acestei rute reprezintă un nou pas în direcția integrării Ucrainei în spațiul european de transport”, se arată într-un comunicat al transportatorului feroviar.
De altfel, în urmă cu câteva zile, „Ukrzaliznytsia” a anunțat că a fost afectată temporar de o problemă tehnică generată de furnizorul de internet, însă serviciile digitale sunt în prezent complet funcționale.