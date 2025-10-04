Rusia a lansat „cel mai mare atac” asupra rețelei de gaze a Ucrainei. Președintele Naftogaz: „Unele dintre pagube sunt critice”

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri cel mai mare atac asupra rețelei de gaze a Ucrainei de la prima invazie a Moscovei în 2022, a declarat operatorul de gaze de stat din Kiev, scrie The Moscow Times.

„Inamicul a lansat cel mai mare atac în masă asupra infrastructurii de producție a gazelor naturale de la începutul războiului”, a declarat compania de stat ucraineană de gaze naturale Naftogaz într-un comunicat transmis vineri.

„O parte semnificativă a instalațiilor noastre a fost avariată”

Armata rusă a atacat fără încetare rețeaua electrică a Ucrainei în valuri de atacuri nocturne care au lăsat milioane de oameni în întuneric și au întrerupt alimentarea cu căldură, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub zero grade.

„În urma acestui atac, o parte semnificativă a instalațiilor noastre a fost avariată. Unele dintre pagube sunt critice”, a declarat Serhiy Koretsky, președintele Naftogaz.

Potrivit acestuia, aproximativ 35 de rachete și 60 de drone au fost lansate asupra instalațiilor din regiunea nord-estică Harkov și din regiunea centrală Poltava.

„Unele au fost doborâte cu succes. Din păcate, nu toate”, a declarat președintele Naftogaz.

Au existat întreruperi de curent în mai multe regiuni, a declarat ministerul energiei din Ucraina, dar nu a furnizat detalii suplimentare.

Armata rusă a declarat că a atacat complexul „militar-industrial” al Ucrainei cu rachete și drone.

Dronele ucrainene au lovit o importantă rafinărie de petrol și o fabrică chimică din Rusia

Întreruperile masive de curent electric în Ucraina sunt mai puțin frecvente acum decât în iarna 2022-2023, când atacurile rusești au provocat întreruperi de curent electric pe scară largă în toată țara.

Amintim că președintele rus Vladimir Putin a amenințat cu atacuri asupra centralelor nucleare ucrainene la grupul de discuții Valdai de la Soci, potrivit Kyiv Independent.

Armata rusă întâmpină întâmpină însă dificultăți majore în fața contraofensivei ucrainene, în contextul unei serii de atacuri coordonate care afectează infrastructura militară și logistică a Moscovei. Potrivit analiștilor militari, Ucraina a reușit să pătrundă în adâncimea sistemelor defensive rusești, afectând în mod direct capacitatea Kremlinului de a susține efortul de război.