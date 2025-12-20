Ciprian Ciucu promite să elibereze trotuarele de maşini în centrul Capitalei. Cum va implementa măsurile, „stradă cu stradă”

Primarul general al Capitalei promite că va elibera trotuarele bulevardelor din centrul Bucureștiului de maşinile parcate ilegal, unele aparţinând unor instituţii publice. Exilul a explicat cum va implementa măsurile, „stradă cu stradă”.

„Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari, ca să fie foarte, foarte clar. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere, ca să fie foarte clar. Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”, a declarat Ciprian Ciucu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

„Mai puţin transport cu auto individual, mai multe transport în comun„

Exilul a explicat că măsurile vor fi implementate etapizat.

„Voi avea abordări incrementale (...). Nu radical! Dacă vii dintr-o dată şi schimbi totul, iese haos. Stradă cu stradă, piaţetă cu piaţetă, zonă cu zonă, vom merge pe mai multă pietonalizare, mai puţin transport cu auto individual, mai multe transport în comun, mai mult transport alternativ”, a detaliat Ciprian Ciucu

Primarul general a explicat că este pregătit să ia măsuri nepopulare.

„Dacă nu se schimbă ceva, acest oraş nu va arăta niciodată altfel, nu are cum”.