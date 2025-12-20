search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă bei regulat suc de portocale

Sucul de portocale este una dintre cele mai populare băuturi de la micul dejun, apreciată pentru conținutul de vitamina C, antioxidanți și compuși vegetali benefici pentru inimă și sistemul imunitar. Totuși, consumat frecvent, acesta are și dezavantaje, de la un aport mai mare de zahăr și calorii până la posibile interacțiuni cu anumite medicamente. Iată ce efecte poate avea asupra sănătății tale dacă bei suc de portocale în mod regulat.

Sucul de portocale este o sursă importantă de vitamina C FOTO: Pixabay
Sucul de portocale este o sursă importantă de vitamina C FOTO: Pixabay

Portocalele sunt o sursă excelentă de vitamina C, chiar dacă sucul obținut din concentrat poate avea un conținut ușor mai mic din cauza procesării. Șase uncii de suc de portocale (aproximativ trei sferturi de cană) conțin în jur de 93 de miligrame de vitamina C, adică peste 100% din doza zilnică recomandată atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Vitamina C susține mecanismele naturale de apărare ale organismului, ajutând la protecția împotriva microorganismelor care pot provoca îmbolnăviri. Cercetările arată însă că aceasta nu previne complet răcelile, mai ales dacă este consumată în cantități mari după apariția simptomelor. Este mai eficientă atunci când aportul este constant, pe termen lung, deoarece poate scurta durata unei răceli sau reduce intensitatea simptomelor, potrivit Health.com.

Beneficii posibile pentru sănătatea inimii

Sucul de portocale conține flavonoide, compuși antioxidanți de origine vegetală, precum hesperidina și narirutina, care pot reduce inflamația din organism. Acest efect este benefic pentru întregul corp, dar în special pentru sistemul cardiovascular.

Un studiu din 2021 a arătat că persoanele care au băut suc de portocale zilnic, timp de 12 săptămâni, au înregistrat o scădere a tensiunii arteriale. Cercetări mai vechi au indicat, de asemenea, niveluri mai mici de colesterol total și colesterol LDL („rău”) la cei care consumau suc de portocale în mod regulat. Pe de altă parte, hesperidina a fost asociată și cu valori mai ridicate ale trigliceridelor, ceea ce arată că efectele nu sunt întotdeauna exclusiv pozitive.

Ajutor în prevenirea pietrelor la rinichi

Pietrele la rinichi se formează atunci când mineralele rămase după filtrarea urinei se lipesc între ele. Unele studii sugerează că sucul de portocale ar putea reduce riscul apariției acestora.

Multe pietre sunt formate din oxalat de calciu, iar altele apar atunci când urina devine prea acidă. Sucul de portocale conține citrat, un derivat al acidului citric, care poate preveni formarea pietrelor de oxalat de calciu și poate crește pH-ul urinei, reducând astfel riscul de apariție a calculilor renali.

Un aport mai mare de calorii

Chiar și cele mai sănătoase variante de suc de portocale nu pot concura cu fructele întregi în ceea ce privește raportul calorii–beneficii. O portocală medie conține aproximativ 73 de calorii, în timp ce 200 de grame de suc de portocale ajung la circa 94 de calorii.

Citește și: Delicios și foarte sănătos. Beneficiile uimitoare ale sucului de portocale

Diferența nu este foarte mare, dar poate conta dacă încerci să te menții sub un anumit prag caloric zilnic. În plus, atunci când alegi sucul în locul fructului, pierzi fibrele alimentare. O portocală conține aproximativ 2,8 grame de fibre, majoritatea fiind eliminate în procesul de stoarcere.

Mai mult zahăr în alimentație

Zahărul din portocale ajunge concentrat în suc. Chiar și variantele fără zahăr adăugat conțin mai mult zahăr decât o portocală întreagă. O portocală are aproximativ 12 grame de zahăr, în timp ce un pahar mic de suc (200 ml) poate ajunge la 16 grame.

Unele produse din comerț conțin și zahăr adăugat. Recomandările nutriționale arată că zahărul adăugat nu ar trebui să depășească 10% din aportul caloric zilnic, adică aproximativ 50 de grame pentru o dietă de 2.000 de calorii. Depășirea constantă a acestui prag crește riscul de obezitate, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.

Posibile interacțiuni cu medicamentele

Deși este cunoscut faptul că sucul de grepfrut poate interfera cu anumite medicamente, și sucul de portocale poate avea efecte similare în unele cazuri. Un flavonoid numit naringină poate influența modul în care organismul absoarbe anumite substanțe active, iar aciditatea sucului poate contribui la acest efect.

Astfel, sucul de portocale poate face ca prea mult sau prea puțin medicament să ajungă în sânge, ceea ce poate reduce eficiența tratamentului sau crește riscul de reacții adverse. Studiile au identificat posibile interacțiuni cu medicamente precum fexofenadina (un antihistaminic), alendronatul (utilizat în osteoporoză) și anumite antibiotice. De asemenea, portocalele de Sevilla pot interacționa cu sildenafilul, statinele sau medicamentele pentru tensiune arterială.

Specialiștii recomandă discutarea cu un medic sau farmacist înainte de a consuma frecvent suc de portocale, mai ales dacă urmezi un tratament medicamentos.

Cum să consumi sucul de portocale într-un mod sănătos

În cantități mici, sucul de portocale poate face parte dintr-o dietă echilibrată. Pentru a beneficia de efectele sale pozitive și a reduce riscurile, este indicat să alegi variante 100% suc, fără zahăr adăugat, sau să îl prepari acasă, unde ai control asupra ingredientelor. De asemenea, atunci când este posibil, este mai bine să consumi portocale întregi, care oferă mai puține calorii, mai puțin zahăr și mai multe fibre.

