Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Povestea voluntarului britanic luat prizonier și condamnat la moarte de ruși: „Cred că Rusia poate fi învinsă”

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Luat prizonier și condamnat la moarte de un tribunal Rusia, torturat și martor la crime de război, un voluntar britanic din armata ucraineană și-a așteptat călăul vreme de cinci luni de jumătate într-o închisoare rusească înainte să fie eliberat într-un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina, relatează The Independent. Într-un interviu pentru publicația britanică, acesta s-a arătat încrezător că Ucraina va ieși în cele din urmă învingătoare.

image

Aiden Aslin, un veteran de război care a luptat contra ISIS în Siria, s-a înrolat în armata ucraineană înainte de invazia rusă și a fost capturat de ruși în bătălia de la Mariupol, când soldații ucraineni, refugiați într-o oțelărie, au rămas fără muniție și au fost nevoiți să se predea. 

După eliberarea din captivitate, s-a întors pe câmpul de luptă din Ucraina și spune că este încrezător într-o victorie ucraineană asupra Rusiei.

„Am convingerea că Rusia poate fi învinsă. Avem mijloacele de a le epuiza economia. Evident, nu se va întâmpla peste noapte. La un moment dat, va ceda. Oamenii din Rusia spun că ar trebui să se pună capăt... Controlul slăbește. Sunt multe semne că Rusia se destabilizează.”

Potrivit mărturiei sale, voluntarul britanic a mers să lupte în Siria prin prisma convingerilor sale că masacrele ISIS împotriva comunității Yazidi trebuie oprite.

„Am avut sentimentul unei nedreptăți pentru că Occidentul nu făcea suficient pentru a preveni atrocitățile ce erau comise.”

Aslin s-a alăturat Peshmerga; o miliție extrem de eficientă, susținută de SUA, Marea Britanie, Franța și alții, cu trupe ale forțelor speciale și bombardiere, într-o luptă contra ISIS.

Cum a ajuns în Ucraina

După trei ani, Aslin, veteran de război la doar 23 de ani, s-a întors în Regatul Unit, după care același sentiment de nedreptate care l-a îmboldit să plece în Siria l-a împins să se îndrepte spre Kiev. Ajuns la un birou de recrutare, ofițerii ucraineni au „nedumeriți” să dea ochii cu un voluntar britanic, povestește el.

După ce a încheiat antrenamentul, s-a alăturat infanteriștilor marini ucraineni. În februarie 2022, se afla într-o poziție în prima linie, cu forțele rusești masate în afara orașului Mariupol, de pe coasta Mării Negre,  când a sosit vestea că Rusia a declanșat o invazie la scară largă. A fost, spune el, o „ușurare” după așteptarea tensionată.

Trupele ruse au avansat însă rapid și unitatea sa a fost silită să se retragă în oțelăria Ilici, aflată lângă faimoasa uzină Avostal, unde alte unități ucrainene opuneau ultima rezistență în fața unui atac terestru și aerian rusesc.

Curând, soldații ucrainenii, împreună cu unitatea lui Aslin, au fost încercuiți.

„Teritoriul se micșora; s-a ajuns în punctul în care nu mai aveam cu ce să ripostăm. Apoi, în prima săptămână a lunii aprilie, una dintre unitățile vecine s-a predat, fără să ne spună nimic. Și ne-a expus întregul flanc drept.”

Prizonier de război

Capitularea a devenit inevitabilă, iar Aslin a devenit prizonier de război. El se aștepta să fie împușcat pe loc.

Au fost momente când a sperat că va fi ucis, pentru că era conștient de situația lui: un cetățean britanic care e acuzat de Rusia că a luptat ca mercenar.

Au urmat săptămâni care s-au transformat în luni de tortură. Dar la un moment un anchetator rus a încetat bătăile și și-a aprins o țigară.

„M-a întrebat dacă știu cine este? Iar eu i-am răspuns că nu. Și el spune: «Eu sunt moartea ta». A continuat: «Vrei o moarte frumoasă sau una moarte rapidă?» Și, evident, am ales o moarte rapidă.”

„Și el a spus: «Nu, vei avea o moarte frumoasă». Mă așteptam să fiu ucis în acel moment. Dar apoi a intrat un alt rus, care i-a cerut: «Oprește-te, oprește-te, îl omorî» - știam că trebuie să fi fost chiar rău dacă superiorul lui a trebuit să-l oprească.”

Acuzat de terorism de o curte marțială rusă, Aslin risca pedeapsa cu moartea dacă era condamnat, alături de colegul său voluntar britanic Shaun Pinner și marocanul Saadoune Brahim. Li s-a repartizat un avocat, dar știau că nu vor avea parte de un proces echitabil.

Ținuți într-un centru de detenție preventivă, bătăile au devenit o rutină. Într-un episod degradant și brutal, oficialii ruși au pus saci peste capetele prizonierilor, pe care apoi i-au forțat să se târască, să se rostogolească și să înainteze coridoare în timp ce erau loviți cu bastoane.

La un moment dat în timpul încarcerării sale, Aslin a auzit cum bărbat din celula alăturată e scos afară, bătut și torturat. Târât înapoi în celulă, soldații au continut bătaia, dar victima nu mai avea putere să țipe.

Prizonierii care împărțeau celula au strigat după ajutor după ce au observat că bărbatul nu mai respiră. Abia după zece minute a sosit un gardian. Au trecut alte zece minute și niciun doctor sau asistent medical nu a sosit până când nu a fost prea târziu: prizonierul era mort.

După un proces simulat de trei zile, Aslin a fost găsit vinovat și i s-a pronunțat sentința: era condamnat la moarte.

Ținut în viață pentru propagandă

El nu avea de unde să știe, dar Rusia realizare că era important să-l țină în viață pe acest prizonier străin.

Astfel a fost adus pentru interviuri cu colaboratori care lucrau pentru presa din Moscova, inclusiv propagandistul britanic Graham Phillips, investigat în prezent de Poliția Metropolitană pentru presupuse crime de război.

Dar această propagandă l-a protejat de bătăi prea dure cel puțin într-o oarecare măsură. La televizor, Aslin nu putea apărea cu vănătăi.

Britanicul nu fusese informat că a fost pus pe o listă cu prizonieri de război pentru schimb cu Rusia, care a fost intermediat de serviciile de informații ale ambelor părți. Cu ajutorul Arabiei Saudite, a fost transportat în regat în septembrie 2022.

Dar abia după ce a ajuns în țară și a fost întâmpinat de oficialii britanici și a știut că este în siguranță, a putut în sfârșit să dea curs emoțiilor pe care le ținuse în el.

„Am putut să plâng, când m-am eliberat de teama de a fi  bătut. Am simțit o reală ușurare, emoțional și fizic, pentru mi-am înăbușit atât de mult timp această dorință.”

Aslin s-a întors în Marea Britanie, dar casa și inima lui au rămas în Ucraina.

Astfel că a plecat din nou în estul Ucrainei în noiembrie 2023 și s-a reînrolat în armata ucraineană în ianuarie 2024. În prezent, slujește în forțele armate ale Ucrainei și este hotărât să o facă până la sfârșitul războiului.

Privind în trecut, el găsește alinare pentru Ucraina în exemplele Afganistanului, Uniunii Sovietice și chiar ale lui Napoleon: „În ocazii anterioare de-a lungul istoriei, apărătorul a sfârșit, de cele mai multe ori, prin a câștiga.”

