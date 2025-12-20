Demiterea unei celebre prezentatoare de televiziune stârnește proteste în Bulgaria

search
Publicat:

Demiterea unei cunoscute prezentatoare de televiziune din Bulgaria, o voce critică la adresa politicienilor, a stârnit reacții negative, reaprinzând îngrijorările cu privire la presiunea politică asupra mass-media, pe fondul prăbușirii guvernului țării, relatează Politico.  

Tsantsarova, o voce critică la adresa politicienilor. FOTO captură FB Evgeni Veselinov
Tsantsarova, o voce critică la adresa politicienilor. FOTO captură FB Evgeni Veselinov

Maria Tsantsarova, prezentatoarea emisiunii politice „This Morning” de la bTV, principalul canal de televiziune bulgar, a fost informată vineri că nu va mai continua să își exercite funcția, potrivit relatărilor mass-media locale.

„Suntem îngrijorați de riscul unei noi „goliri a scaunelor” 

În semn de solidaritate cu Tsantsarova și cu co-prezentatorul ei, Zlatimir Yochev, care a fost și el demis, jurnaliști și simpli cetățeni s-au adunat vineri seara  în fața sediului bTV din Sofia.

„Suntem îngrijorați de riscul unei noi «goliri a scaunelor» – îndepărtarea vocilor critice – din undele naționale ale Bulgariei. Solicităm conducerii bTV să ia o decizie rezonabilă, care să nu contravină interesului public sau legislației care protejează libertatea de exprimare”, a transmis Asociația Jurnaliștilor Europeni din Bulgaria.

Demiterea Mariei Tsantsarova are loc într-un moment de profundă instabilitate politică, după ce guvernul de coaliție al țării a demisionat săptămâna trecută, pe fondul unor ample antiguvernamentale, la mai puțin de un an de la preluarea mandatului.

„E timpul să facem o schimbare reală”

Manifestanții care au protestat în fața sediului bTV purtau pahare pe care scria „E timpul să facem o schimbare reală”, o referință la același pahar cu care Tsantsarova a apărut recent în direct.

Postul de televiziune a negat demiterea jurnalistei, explicând că „se află în dialog cu Maria Tsantsarova și discută posibilitățile de dezvoltare a conținutului programelor sale cu implicarea activă a acesteia în noul an, ceea ce este o practică standard”.

Nici Tsantsarova, nici Yochev nu au comentat public evoluția situației.

În clasamentul libertății presei realizat de Reporteri fără Frontiere (RSF) în acest an, Bulgaria a ajuns de pe locul 59 pe locul 70.

„Libertatea presei este fragilă și instabilă într-una dintre cele mai sărace și mai corupte țări din Uniunea Europeană. Cele câteva mass-media independente din Bulgaria sunt supuse presiunilor”, a afirmat RSF în analiza sa pentru 2025.

