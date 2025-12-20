Video Ceața paralizează aeroporturile din Moldova. Pasagerii unui zbor din Londra, transportați cu autocarul de la Timișoara la Suceava

Activitatea pe mai multe aeroporturi din Moldova a fost grav afectată de ceața densă din ultimele 24 de ore. La Suceava, un avion venit de la Londra nu a putut ateriza și a fost redirecționat la Timișoara, iar pasagerii sunt aduși ulterior cu autocarul, pe o distanță de peste 600 de kilometri. Probleme similare au fost semnalate și pe aeroporturile din Iași și Bacău.

Situație critică pe aeroporturile din regiune

Potrivit conducerii Consiliului Județean Suceava, în ultimele 24 de ore întreaga regiune a Moldovei a fost afectată de condiții meteo severe, cu vizibilitate foarte redusă din cauza ceții. În aceste condiții, activitatea aeroportuară a fost grav afectată.

„În intervalul 19-20 decembrie, pe Aeroportul Suceava au aterizat trei aeronave, iar alte curse au fost rerutate şi una anulată, din motive strict legate de siguranţa operaţiunilor aeriene. Cursa Wizz Air Londra - Suceava a aterizat la Timişoara, iar pasagerii sunt transportaţi cu autocarul la Suceava. Zborurile de la Milano-Malpensa şi Bruxelles au fost rerutate la Cluj, iar cel de la Memmingen a fost rerutat la Sibiu. Cursa Wizz Air Suceava – Londra a fost anulată, pasagerii fiind reprogramaţi“, se arată într-o postare publicată sâmbătă pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Suceava.

Sursa video: Facebook/ Consiliului Județean Suceava

Probleme și la Iași: zboruri anulate și întârzieri

Și Aeroportul din Iași a fost afectat sâmbătă de ceață. Mai multe zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri, potrivit News.ro. Un avion al companiei Ryanair, trimis de la București la Iași, a încercat de două ori, în jurul orei 16.00, să aterizeze pe aeroportul ieșean, însă fără succes.

Autoritățile au anunțat că codul galben de ceață pentru județul Iași, precum și pentru municipiile Suceava și Bacău, a fost prelungit până la ora 17.00.