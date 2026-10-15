 Trei adolescenți români, cercetați pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei a redactat ghiduri pentru luptătorii unei organizații | adevarul.ro
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Video Trei adolescenți români, cercetați pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei a redactat ghiduri pentru luptătorii unei organizații

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Trei adolescenți, doi de 16 ani și unul de 17 ani, sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru că au accesat și deținut materiale de propagandă teroristă, în cadrul unui proces de radicalizare. Joi, 15 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții în patru județe, inclusiv Galați.

Pistol găsit la percheziții
Pistol găsit la percheziții Foto: Poliția Română

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT- Structura Centrală, au documentat activitatea celor trei minori, suspectați că au accesat în mod repetat materiale de propagandă teroristă, prin intermediul internetului și al altor mijloace de comunicații electronice.

Potrivit anchetatorilor, adolescenții au deținut astfel de materiale pentru a-și însuși ideologia teroristă de factură islamică, în cadrul unui proces de radicalizare.

Pe 12 octombrie 2026, procurorii DIICOT au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei trei minori, doi în vârstă de 16 ani și unul de 17 ani.

Din cercetări a reieșit că, pe parcursul anului 2026, aceștia ar fi accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste.

Percheziții în patru județe
Percheziții în patru județe Foto: Poliția Română

Anchetatorii au descoperit că unul dintre cei trei adolescenți a mers mai departe, redactând ghiduri care conțineau reguli de conduită destinate susținătorilor sau luptătorilor unei organizații teroriste.

Documentele au cuprins informații despre ascunderea apartenenței la o astfel de organizație, metodele folosite de serviciile de informații pentru monitorizarea persoanelor suspectate de activități teroriste, precum și recomandări privind interacțiunea cu autoritățile și disimularea intențiilor ostile.

Potrivit Poliției Române, adolescentul a folosit, pentru redactarea acestor materiale, articole publicate pe o platformă online de propagandă aparținând unei organizații teroriste.

„În redactarea acestora, persoana în cauză ar fi utilizat mai multe articole publicate pe o platformă online cu scop propagandistic aparținând unei organizații teroriste, în cadrul căreia sunt distribuite comunicate oficiale ale unor canale de presă și materiale media de propagandă ideologică, lansate de către susținătorii acesteia”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române. 

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Unul dintre adolescenții, cercetați pentru propagandă teroristă
Unul dintre adolescenții, cercetați pentru propagandă teroristă Foto: Poliția Română

Percheziții în Galați, Constanța, Alba și Iași

Joi, 15 octombrie 2026, polițiștii și procurorii au pus în aplicare mandate de percheziție domiciliară în județele Constanța, Galați, Alba și Iași, la domiciliile și reședințele persoanelor bănuite.

În urma descinderilor, anchetatorii au identificat și ridicat mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

Ancheta se desfășoară și cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații (SRI).

La operațiune au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Iași, precum și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța și Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor tot mai mari de radicalizare a copiilor și adolescenților prin intermediul internetului.

Potrivit Poliției Române, radicalizarea reprezintă un fenomen în creștere în rândul copiilor și tinerilor din România, existând îngrijorări că acesta ar putea urma o evoluție accelerată, asemănătoare celei înregistrate în unele state din Europa de Vest.

Dezvoltarea tehnologiei și accesul facil la platformele online permit răspândirea rapidă a ideologiilor extremiste și facilitează contactul dintre persoanele vulnerabile și grupările care promovează astfel de convingeri.

„Adolescenții și tinerii pot fi victime ale radicalizării, dacă nu sunt ghidați constant de un sistem solid de valori familiale, civice și culturale și dacă nu beneficiază de sprijinul adecvat la timpul potrivit. Prevenirea radicalizării minorilor impune identificarea timpurie a vulnerabilităților la propaganda extremista, inclusiv în mediul online, dezvoltarea gândirii critice și conștientizarea riscurilor asociate expunerii la astfel de materiale”, subliniază Poliția Română.

Autoritățile subliniază că adolescenții atrași în asemenea procese pot fi, la rândul lor, victime ale radicalizării.

Poliția Română consideră că prevenirea radicalizării minorilor presupune identificarea timpurie a vulnerabilităților, în special în mediul online, precum și dezvoltarea gândirii critice și informarea tinerilor despre riscurile propagandei extremiste.

În acest sens, colaborarea dintre instituțiile statului, familie și școală este esențială pentru depistarea situațiilor de risc și adoptarea unor măsuri de prevenire.

Cercetările în acest dosar continuă, sub coordonarea procurorilor DIICOT-Structura Centrală.

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