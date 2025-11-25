search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un student palestinian la Iași, considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale. Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas

0
0
Publicat:

Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas. Acesta ar fi făcut propagandă pentru brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației.

Studentul era adept al grupării Hamas FOTO: Shutterstock
Studentul era adept al grupării Hamas FOTO: Shutterstock

Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației.

Originar din Fâșia Gaza, tânărul S.A. locuiește în România de la începutul lui 2020. În acest timp, a terminat facultatea de inginerie mecatronică din cadrul UTI, cu bursă de merit, iar în prezent urmează masterul, tot cu bursă, continuând să locuiască într-un cămin din Tudor Vladimirescu.

În paralel, a lucrat la șaormerii din oraș, dar și la o firmă specializată în printare 3D. Din vara anului trecut, lucrează ca ajutor de bucătar. Și-a lansat și o mică afacere de comercializare online de parfumuri. 

”Atacul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023 a schimbat însă totul. Orașul Khan Younis, în care locuia familia lui S.A. a fost bombardat încă din primele zile ale războiului. Unul dintre principalele puncte de rezistență ale Hamas, orașul a fost ocupat în trei rânduri de armata israeliană și redus la un morman de ruine. Casa lui S.A. a fost distrusă, iar familia sa a fost strămutată într-o tabără de refugiați. Din Iași, S.A. le trimitea bani pentru a-i ajuta să supraviețuiască. Ca urmare a războiului din Gaza, S.A. a depus o cerere de azil în România. Solicitarea a fost însă respinsă. Pe numele său fusese emisă pe 9 februarie 2024 o alertă pe motiv de „siguranță națională”. Palestinianul reprezenta un pericol la adresa securității României”, scrie Ziarul de Iași.

S.A. a contestat decizia de respingere a cererii sale de azil, dar a pierdut și acest proces, instanța reținând că „instituțiile statului român au făcut dovada pe deplin a pericolului reprezentat de petent”. 

Acesta este obligat să părăsească țara și să renunțe la studii.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Celofan, ciolofan sau ceolofan: cea mai comună greșeală pe care o fac românii. Puțini știu varianta corectă
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Drona care a pătruns pe teritoriul României, în această dimineață, a fost găsită
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Crește prețul alimentelor de bază! Anunț pentru toți românii
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol