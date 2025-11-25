Un student palestinian la Iași, considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale. Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas

Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas. Acesta ar fi făcut propagandă pentru brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației.

Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației.

Originar din Fâșia Gaza, tânărul S.A. locuiește în România de la începutul lui 2020. În acest timp, a terminat facultatea de inginerie mecatronică din cadrul UTI, cu bursă de merit, iar în prezent urmează masterul, tot cu bursă, continuând să locuiască într-un cămin din Tudor Vladimirescu.

În paralel, a lucrat la șaormerii din oraș, dar și la o firmă specializată în printare 3D. Din vara anului trecut, lucrează ca ajutor de bucătar. Și-a lansat și o mică afacere de comercializare online de parfumuri.

”Atacul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023 a schimbat însă totul. Orașul Khan Younis, în care locuia familia lui S.A. a fost bombardat încă din primele zile ale războiului. Unul dintre principalele puncte de rezistență ale Hamas, orașul a fost ocupat în trei rânduri de armata israeliană și redus la un morman de ruine. Casa lui S.A. a fost distrusă, iar familia sa a fost strămutată într-o tabără de refugiați. Din Iași, S.A. le trimitea bani pentru a-i ajuta să supraviețuiască. Ca urmare a războiului din Gaza, S.A. a depus o cerere de azil în România. Solicitarea a fost însă respinsă. Pe numele său fusese emisă pe 9 februarie 2024 o alertă pe motiv de „siguranță națională”. Palestinianul reprezenta un pericol la adresa securității României”, scrie Ziarul de Iași.

S.A. a contestat decizia de respingere a cererii sale de azil, dar a pierdut și acest proces, instanța reținând că „instituțiile statului român au făcut dovada pe deplin a pericolului reprezentat de petent”.

Acesta este obligat să părăsească țara și să renunțe la studii.