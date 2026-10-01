 Prețurile carburanților joi, 1 octombrie. Benzina ajunge la 9,99 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Ce se întâmplă cu motorina | adevarul.ro
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Prețurile carburanților joi, 1 octombrie. Benzina ajunge la 9,99 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Ce se întâmplă cu motorina

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Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România și joi, 1 octombrie, benzina găsindu-se la aproape 10 lei în majoritatea țării. Față de luna trecută, cele două sunt considerabil mai scumpe.

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România.
Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România. Foto: Freepik

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină poate fi găsită de șoferi în județeul Dâmbovița, la 9.87 lei per litru. Tot în Dâmbovița, motorina se poate găsi, în localitatea Lungulețu, cu 10.75 lei.

Prețul motorinei în marile orașe din România se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, motorina costă 10,91 lei/litru, același preț fiind întâlnit și în Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, un litru de motorină costă 10,89 lei, în timp ce în Timișoara prețul ajunge la 10,88 lei/litru.

În ceea ce privește benzina, prețul este de 9,99 lei/litru în București, Iași și Constanța, în timp ce în Timișoara un litru costă 9,97 lei, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei.

Ajungând la GPL, prețul este de 4,67 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5,1%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 24,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, arată site-ul citat.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 7%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 36 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% în prima jumătate a lunii octombrie

Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% și în perioada 1–15 octombrie 2026, a anunțat Ministerul Finanțelor, în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Reducerea temporară este menținută pe fondul evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Astfel, în primele două săptămâni din octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

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