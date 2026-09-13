 Trageri Speciale Loto Aniversare, duminică, 13 septembrie. Extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40 | adevarul.ro
search
Duminică, 13 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trageri Speciale Loto Aniversare, duminică, 13 septembrie. Extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Duminică, 13 septembrie 2026, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare, dedicate împlinirii a 120 de ani de activitate. Cu această ocazie, pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două extrageri, una principală și una suplimentară, iar fondurile de câștiguri pentru categoria I au fost majorate.

Trageri speciale LOTO
Trageri speciale LOTO Foto: Loteria Română

Numerele câștigătoare vor fi anunțate după ora 18.30, pentru toate jocurile programate:

Loto 6/49:
Noroc:
Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:

Pentru tragerile suplimentare, fondul de câștiguri a fost suplimentat cu 200.000 de lei la Loto 6/49, cu 100.000 de lei la Joker și cu 50.000 de lei la Loto 5/40.

Prețurile variantelor simple au rămas neschimbate: 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc.

Reporturi importante

Reporturile sunt consistente la toate jocurile.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 5,86 milioane de lei, iar la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4,77 milioane de lei. La Joker, categoria I depășește 6,34 milioane de lei, iar categoria a II‑a are un report de peste 766.500 de lei.

 Noroc Plus are un report de peste 839.500 de lei, Loto 5/40 depășește 1,18 milioane de lei, iar Super Noroc are un report de peste 416.300 de lei.

La tragerile de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
digi24.ro
image
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”
stirileprotv.ro
image
În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj
gandul.ro
image
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
mediafax.ro
image
Bombă! Dinamo l-a vrut pe Octavian Popescu
fanatik.ro
image
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
libertatea.ro
image
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
digisport.ro
image
O româncă de 24 de ani a întors toate cele patru scaune la „The Voice UK”. Cine este Teodora Sava
click.ro
image
Alexandru Nazare s-a căsătorit. La nuntă au participat și președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Imagini de la petrecere
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui
observatornews.ro
image
ULTIMA postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară 🥲
cancan.ro
image
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție
playtech.ro
image
Karlo Muhar, titular în FCSB – Petrolul! Decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Drăguş
fanatik.ro
image
Ce salariu are judecătorul CCR care a zburat cu un private jet alături de politicieni în Mykonos. Conturi pline și pensie specială
ziare.com
image
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
digisport.ro
image
Câți copii își dorește Pescobar? „Soția mea n-ar zice nu la încă doi”. Dezvăluiri despre familie și noul proiect
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Culise de la nunta anului în politică! Avem meniul, video cu dansul mirilor şi detalii despre darul dat de Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
1.200 de lei în plus la pensie. Casa de Pensii anunță categoria de români care primește mai mult
mediaflux.ro
image
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță
click.ro
image
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic
click.ro
image
Povestea de iubire dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol. S-au despărțit și împăcat de mai multe ori
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Kate William Ziua Jartierei 2026, profimedia 1110422456 jpg
Începutul războiului pe teren britanic? Prințul Harry îl acuză pe "frustratul William" că l-a întors pe rege împotriva lui
okmagazine.ro
Castelul medieval Aruch din Armenia. Vedere generală
Peste 40 de cuptoare subterane, descoperite într-un castel medieval
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia
image
Ce probleme legale a avut Mădălina Apostol. Dosarele care au ajuns în instanță

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana