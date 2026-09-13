Trageri Speciale Loto Aniversare, duminică, 13 septembrie. Extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40

Duminică, 13 septembrie 2026, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare, dedicate împlinirii a 120 de ani de activitate. Cu această ocazie, pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două extrageri, una principală și una suplimentară, iar fondurile de câștiguri pentru categoria I au fost majorate.

Trageri speciale LOTO Foto: Loteria Română

Numerele câștigătoare vor fi anunțate după ora 18.30, pentru toate jocurile programate:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Pentru tragerile suplimentare, fondul de câștiguri a fost suplimentat cu 200.000 de lei la Loto 6/49, cu 100.000 de lei la Joker și cu 50.000 de lei la Loto 5/40.



Prețurile variantelor simple au rămas neschimbate: 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc.

Reporturi importante

Reporturile sunt consistente la toate jocurile.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 5,86 milioane de lei, iar la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4,77 milioane de lei. La Joker, categoria I depășește 6,34 milioane de lei, iar categoria a II‑a are un report de peste 766.500 de lei.



Noroc Plus are un report de peste 839.500 de lei, Loto 5/40 depășește 1,18 milioane de lei, iar Super Noroc are un report de peste 416.300 de lei.

La tragerile de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.