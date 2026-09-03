Trageri Loto joi, 3 septembrie 2026. Reporturi de milioane de lei la 6/49 și Joker

Loteria Română organizează joi, 3 septembrie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile de duminică, 30 august, au fost acordate 23.107 câștiguri, în valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.

Loteria Română organizează joi, 3 septembrie 2026, noi trageri loto. Foto: istock

Rezultatele Loto din 3 septembrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Loto 6/49:

Numerele câștigătoare vor fi completate după efectuarea tragerilor, după ora 18.30.

Reporturi importante la Loto 6/49 și Noroc

La Loto 6/49, categoria I, este în joc un report de peste 3,98 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 757.700 de euro.

La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 4,49 milioane de lei, adică mai mult de 854.500 de euro.

Peste 5,46 milioane de lei, report la Joker

La Joker, categoria I, reportul este de peste 5,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,03 milioane de euro.

La categoria a II-a, reportul depășește 575.300 de lei, respectiv peste 109.400 de euro.

În cazul jocului Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 763.700 de lei, adică mai mult de 145.200 de euro.

Reporturi și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 875.000 de lei, echivalentul a mai mult de 166.400 de euro.

La categoria a II-a, reportul este de peste 105.900 de lei, respectiv mai mult de 20.100 de euro.

La Super Noroc, categoria I, reportul este de peste 397.300 de lei, echivalentul a mai mult de 75.500 de euro.

Trageri Loto duminică, 30 august 2026

Trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc duminică după-amiază. Atunci, la Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la 3,11 milioane de lei, echivalentul a peste 592.000 de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,32 milioane de lei, adică aproximativ 823.100 de euro.

Cel mai mare report este înregistrat la Joker, categoria I, unde sunt în joc peste 5,11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 972.600 de euro. La categoria a II-a, reportul este de aproape 500.000 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de 733.100 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I, sunt în joc 757.500 de lei, iar la categoria a II-a reportul este de 47.100 de lei. La Super Noroc, categoria I, reportul depășește 389.700 de lei.