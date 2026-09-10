Rezultatele tragerilor Loto de joi, 10 septembrie. Numerele câștigătoare la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc,

Loteria Română organizează joi, 10 septembrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 6 septembrie, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. În joc sunt reporturi de ordinul milioanelor de lei la principalele categorii de câștig.

Noi trageri LOTO, joi, 10 septembrie Foto: Facebook/Loteria Română

Numerele norocoase la tragerile de joi, 10 septembrie:

Joker: 38, 18, 25, 15, 21 + 5

Noroc Plus: 5 6 0 2 1 4

Loto 6/49:

Noroc:

Loto 5/40:

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Reporturi de ordinul milioanelor de lei

Loteria Română organizează joi, 10 septembrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 6 septembrie, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

Cel mai mare premiu este disponibil la Joker, unde reportul la categoria I depășește 6 milioane de lei, echivalentul a peste 1,15 milioane de euro. La categoria a II-a a aceluiași joc este înregistrat un report de peste 708.000 de lei.

Și la Loto 6/49 miza este una importantă. La categoria I, reportul a ajuns la peste 5,28 milioane de lei, respectiv mai mult de un milion de euro.

Sume consistente sunt puse în joc și la celelalte produse loto. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,65 milioane de lei, în timp ce la Noroc Plus premiul de categoria I a trecut de 816.000 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste un milion de lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 417.000 de lei.

Numerele câștigătoare ale tragerilor de joi urmează să fie anunțate după ora 18:35.

Peste 27.700 de câștiguri acordate la extragerile precedente

Amintim că, la tragerile de duminică, 6 septembrie, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,2 milioane de lei.

Cel mai important câștig a fost înregistrat la Joker, unde premiul categoriei a III-a, în valoare de 74.753,50 lei, a fost adjudecat cu un bilet jucat online, pe platforma joaca.loto.ro..