 „Zicea că nu are noroc”. Femeia din Oradea care a câștigat peste 10 milioane de euro nu mai jucase la Loto de 5 ani | adevarul.ro
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„Zicea că nu are noroc”. Femeia din Oradea care a câștigat peste 10 milioane de euro nu mai jucase la Loto de 5 ani

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Femeia din Oradea care a câștigat premiul record de peste 10 milioane de euro la Loto 6/49 se reapucase de joc cu doar o lună înainte de extragerea norocoasă, după ce renunțase timp de cinci ani. Orădeanca, în vârstă de 59 de ani, a ales cele șase numere la întâmplare, fără să le rețină, iar biletul de doar 8,50 lei avea să-i aducă cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49.

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Foto: Istock

Revista Loteriei Române relatează că femeia obișnuia să joace, însă a renunțat în urmă cu aproximativ cinci ani, după o perioadă în care nu obținuse niciun premiu.

„Zicea că nu are noroc după doi ani fără premiu”, au relatat reprezentanții Loteriei Române, citate de ebihoreanul.ro. 

Orădeanca a revenit la joc abia în urmă cu o lună și completa de fiecare dată câte o singură variantă simplă. Pe 12 august, în condiții de caniculă și după o zi pe care ea a descris-o drept una nereușită, a intrat în agenția 05-005 din Oradea.

A ales la întâmplare șase numere pentru Loto 6/49 și nici măcar nu le-a reținut.

După extragerea din 13 august, femeia a auzit la televizor că marele premiu fusese câștigat în Oradea. Și-a verificat biletul și a descoperit că toate cele șase numere de pe acesta corespundeau celor extrase.

Momentul a fost unul atât de puternic încât, imediat după ce și-a dat seama că este câștigătoare, i s-a făcut rău. După ce și-a revenit, femeia a descris câștigul drept o „salvare”.

„Premiul e o minune care mi-ar putea salva viața. E și noroc, și binecuvântare”, le-a spus aceasta reprezentanților Loteriei Române.

Biletul cumpărat de orădeancă a costat doar 8,50 lei, însă i-a adus un câștig brut de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro.

Premiul este cel mai mare câștig acordat vreodată la categoria I a jocului Loto 6/49.

Câștigătoarea este pensionată medical și a preferat să nu-și dezvăluie identitatea. Ea și-a ridicat premiul pe 19 august, la câteva zile după extragerea care i-a schimbat radical viața.

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