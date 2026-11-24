Un bărbat este suspectat că și-ar fi agresat ambii părinți, care au murit în urma unui conflict în familie petrecut în localitatea Rogojeni, județul Galați. Victimele aveau 74 și 77 de ani și erau imobilizate la pat.

Poliția a demarat o anchetă Foto: Adevărul

Caz cutremurător în localitatea Rogojeni, județul Galați, unde doi soți, în vârstă de 74 și 77 de ani, ambii imobilizați la pat, și-au pierdut viața în urma unui incident violent în familie. Principalul suspect este chiar fiul celor doi, un bărbat de 54 de ani, cunoscut, potrivit surselor din anchetă, cu probleme legate de consumul de alcool.

Faptele s-ar fi petrecut cu câteva zile în urmă, iar presa locală scrie că bărbatul de 54 de ani și-ar fi strâns mama de gât, femeia decedând pe loc.

Tatăl acestuia, martor la scena violentă, ar fi încercat să intervină pentru a-și apăra soția, însă ar fi fost lovit cu pumnul de propriul fiu. Bărbatul a murit în ambulanță, în drum spre spital.

Fiul celor doi a fost reținut

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Dosarul vizează infracțiunea de omor calificat.