 Trei bărbați, reținuți după ce au bătut doi frați în Piața Obor. Victimele au avut nevoie de până la 25 de zile de îngrijiri medicale | adevarul.ro
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Video Trei bărbați, reținuți după ce au bătut doi frați în Piața Obor. Victimele au avut nevoie de până la 25 de zile de îngrijiri medicale

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Trei bărbați, cu vârste de 33, 35 și 36 de ani, au fost reținuți de polițiștii din București, fiind acuzați că au agresat doi frați în zona Pieței Obor. Incidentul s-ar fi produs pe 19 august, în urma unui conflict spontan între victime și cei trei bărbați, care nu se cunoșteau.

Trei bărbați, reținuți după ce au bătut doi frați în Piața Obor.
Trei bărbați, reținuți după ce au bătut doi frați în Piața Obor. Foto: Captură Video

Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi frați se plimbau pe o alee din Piața Obor, după ce mâncaseră mici și băuseră bere, când s-au întâlnit cu cei trei bărbați. Între aceștia ar fi izbucnit o ceartă, care a degenerat în violență.

Cei doi frați ar fi fost loviți cu pumnii și picioarele în zona corpului. În urma agresiunii, unul dintre ei a avut nevoie de 7–8 zile de îngrijiri medicale, iar celălalt de 20–25 de zile, potrivit datelor comunicate de polițiști.

Polițiștii Secției 8 au fost sesizați pe 26 august de către cele două victime și au început cercetările pentru identificarea persoanelor implicate.

În urma investigațiilor, anchetatorii au identificat trei bărbați bănuiți de comiterea faptelor. Aceștia au fost depistați pe 9 octombrie și conduși la sediul poliției pentru audieri, în baza unor mandate de aducere.

După administrarea probelor, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, întrucât incidentul ar fi afectat și persoanele aflate în apropiere.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Cei trei urmează să fie prezentați magistraților, cu propuneri legale.

 

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