Autor a două goluri pentru Real Madrid în meciul cu PSV Eindhoven (5-1), Kylian Mbappe a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor ediției 2026/2027 a Ligii Campionilor la fotbal. Atacantul francez are 6 reușite, fiind la egalitate cu grecul Anastasios Douvikas, component al formaţiei Como.

Kylian Mbappe a marcat două goluri pentru Real Madrid în meciul cu Eindhoven Foto: EPAImages

Cei doi sunt urmaţi de norvegianul Erling Haaland (Manchester City) şi Nicolo Tresoldi (FC Bruges), ambii cu câte 5 goluri înscrise. La 27 de ani, Mbappe a devenit marţi seara al doilea cel mai tânăr jucător din istoria Champions League care a atins borna de 75 de goluri, după argentinianul Lionel Messi.

Iată cum arată clasamentul marcatorilor din ediția în curs a Ligii Campionilor:

6 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid), Douvikas (Como)

5 goluri: Haaland (Manchester City), Tresoldi (FC Bruges)

4 goluri: Batrakov (Galatasaray), Demirovic (VfB Stuttgart), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Munchen), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona), Malen (AS Roma), Raphinha (FC Barcelona)

3 goluri: Barcola (FC Liverpool), Ross Barkley (Aston Villa), Matheus Cunha (Manchester United), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Foden (Manchester City), Cucho Hernandez (Betis Sevilla), Nicolas Jackson (Aston Villa), Lamine Yamal (FC Barcelona), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), McTominay (SSC Naploli), Nusa (RB Leipzig), Nico Paz (Como), Ferran Torres (PSG), Valverde (Real Madrid).

Mbappe a ajuns la 76 de goluri înscrise în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, de la debutul său în fotbalul profesionist. El s-a apropiat şi mai mult de fostul său coechipier din echipa Franţei, Karim Benzema, ocupant al locului 4 în ierarhia „all-time” a marcatorilor din Liga Campionilor, cu 90 de goluri.

Podiumul marcatorilor din Liga Campionilor are următoarea configurație:

140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia / Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

109 goluri: Robert Lewandowski (Polonia / Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

Jose Mourinho l-a elogiat pe Jude Bellingham

Real Madrid a fost condusă la pauză (0-1) de Eindhoven prin golul marcat de Ivan Perisic (min. 32) dintr-un penalty dictat după un fault comis în propriul careu de Tchouameni asupra lui Mijnans. La 37 ani şi 295 de zile, croatul a devenit al patrulea cel mai vârstnic marcator din UEFA Champions League, după Pepe (40 ani şi 290 de zile, pentru Porto, în meciul cu Şahtior Doneţk din 2023), David Luiz (38 ani şi 218 de zile, pentru FC Pafos, în meciul cu Monaco, din 2025) şi Francesco Totti (38 ani şi 59 de zile, pentru AS Roma, în meciul cu ŢSKA Moscova, din 2014).

Jude Bellingham a reușit un gol fabulos în partida cu olandezii Foto: EPAImages

Spaniolii au revenit după pauză, când au marcat de cinci ori. Uruguayanul Fede Valverde (min. 50) a egalat cu un şut la colţul scurt. Englezul Jude Bellingham (min. 60) și-a adus echipa în avantaj printr-un gol înscris după ce a jonglat mingea cu ambele picioare. Kylian Mbappe a reuşit „o dublă” (min. 64, 84), iar Vinicius Junior (min. 87) a închis seria după ce trimisese mingea în cadrul porții olandeze de două ori (min. 11, 66).

Real Madrid este (deocamdată) singura echipă cu cinci victorii. După confruntarea cu Eindhoven, Jose Mourinho a declarat că intrarea pe teren a mijlocaşului englez Jude Bellingham a schimbat dinamica jocului echipei sale: „Acest număr 5 a dat echipei o dinamică complet diferită... Este un jucător absolut extraordinar, care are totul: fizic, tehnică, înţelegere tactică. Astăzi, nu numai atât, dar a schimbat cursul jocului. Fără îndoială, este cel mai bun mijlocaş din lume şi poate evolua ca număr 10, ca număr 8, cu doi mijlocaşi defensivi... De aceea am spus, când se discuta despre Balonul de Aur, că pentru mine este scandalos că acest jucător nu se află printre primii zece".

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Dennis Man n-a evoluat pentru PSV Eindhoven, fiind rezervă. Răzvan Marin, în schimb, a jucat pentru AEK Atena în partida pierdută (0-1) pe terenul lui Como. Internaționalul român a văzut un cartonaș galben.

Meciurile din Liga Campionilor disputate marţi:

Bodo/Glimt - LASK Linz 1-0

A marcat: Melayro Bogarde (autogol, min. 90+2).

Galatasaray Istanbul - Aston Villa 1-0

A marcat: Deniz Gul (min. 77).

Arsenal Londra - Borussia Dortmund 1-1

Au marcat: Viktor Gyokeres (min. 10), respectiv, Maximilian Beier (min. 55).

Como - AEK Atena 1-0

A marcat: Luis Milla (min. 57).

Feyenoord Rotterdam - FC Porto 0-1

A marcat: Oussama Targhalline (autogol, min. 2).

Manchester City - SSC Napoli 2-2

Au marcat: Ayyoub Bouaddi (min. 67), Rayan Cherki (min. 86), respectiv, Rasmus Hojlund (min. 55), Noa Lang (min. 76).

RB Leipzig - RC Lens 3-1

Au marcat: David Raum (min. 6), Antonio Nusa (min. 9, 90+4), respectiv, Matthieu Udol (min. 58).

Slovan Bratislava - Real Betis Sevilla 0-2

A marcat: Cucho Hernandez (min. 43, 57).

Astăzi sunt programate meciurile Sabah FK - FC Barcelona, Slavia Praga - Villarreal (ambele de la 19.45), Atletico Madrid - Viking Stavanger, FC Bruges - Liverpool, Inter Milano - VfB Stuttgart, Lille - Bayern Munchen, Paris Saint-Germain - AS Roma, Şahtior Doneţk - Fenerbahce, Sporting Lisabona - Manchester United (toate de la 22.00).

Clasament

1. Real Madrid 5 5 0 0 18-8 15

2. Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20-5 12

3. Como 5 4 0 1 20-6 12

4. Betis Sevilla 5 4 0 1 10-6 12

5. Arsenal 5 3 2 0 9-4 11

6. Manchester City 5 3 1 1 14-9 10

7. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8-6 10

8. FC Barcelona 4 3 0 1 14-6 9

9. Aston Villa 5 3 0 2 12-7 9

10. Liverpool 4 3 0 1 14-10 9

11. FC Bruges 4 3 0 1 11-7 9

12. Sporting Lisabona 4 3 0 1 8-4 9

13. Galatasaray 5 3 0 2 9-9 9

14. Bayern Munchen 4 2 2 0 12-5 8

15. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 7

16. FK Bodo/Glimt 5 2 1 2 5-9 7

17. Inter Milano 4 2 0 2 8-6 6

18. LASK 5 2 0 3 10-10 6

19. Manchester United 4 2 0 2 8-8 6

20. FC Porto 5 2 0 3 7-7 6

21. RB Leipzig 5 2 0 3 8-12 6

22. Fenerbahce 4 1 2 1 6-11 5

23. AS Roma 4 1 1 2 10-8 4

24. Şahtior Doneţk 4 1 1 2 4-4 4

25. Viking Stavanger 4 1 1 2 9-10 4

26. Atletico Madrid 4 1 1 2 4-5 4

27. SSC Napoli 5 1 1 3 8-13 4

28. PSV Eindhoven 5 1 1 3 4-9 4

29. Villarreal CF 4 1 0 3 8-14 3

30. Sabah FK 4 1 0 3 4-10 3

31. AEK Atena 5 1 0 4 5-12 3

32. Feyenoord 5 1 0 4 4-12 3

33. RC Lens 5 1 0 4 5-19 3

34. Slavia Praga 4 0 1 3 5-9 1

35. Lille OSC 4 0 1 3 4-10 1

36. Slovan Bratislava 5 0 0 5 1-19 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în „optimi”.