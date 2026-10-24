 Scene de groază în Brașov: o femeie înjunghiată de soț a fugit în stradă. Bărbatul ar fi încercat ulterior să se sinucidă | adevarul.ro
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Scene de groază în Brașov: o femeie înjunghiată de soț a fugit în stradă. Bărbatul ar fi încercat ulterior să se sinucidă

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O femeie de 39 de ani din Brașov ar fi fost înjunghiată de soțul ei, în vârstă de 46 de ani, în urma unui conflict izbucnit în locuința celor doi. Victima a reușit să fugă și să ceară ajutor, iar bărbatul ar fi încercat ulterior să se sinucidă. Ambii au fost transportați la spital.

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Femeia a reușit să fugă în stradă și să ceară ajutor Foto: Shuttterstock

Incidentul a avut loc joi, 23 octombrie, în jurul orei 18.00, într-un imobil de pe bulevardul Saturn din municipiul Brașov. Polițiștii au fost sesizați cu privire la o agresiune, iar primele verificări au indicat că între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia ambele persoane au suferit leziuni fizice, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, citat de Observator.

Femeia ar fi reușit să iasă din apartament și să ajungă la o cofetărie, unde a cerut ajutor. O angajată a sunat la 112. Potrivit martorilor, victima avea hainele pătate de sânge și prezenta răni în zona capului și a pieptului. Femeia ar fi fost însoțită de unul dintre copii, în vârstă de aproximativ zece ani.

Potrivit informațiilor prezentate de medicul de gardă al Spitalului Județean Brașov, femeia avea trei plăgi: una toracică, una frontală și una la urechea stângă. Era conștientă, avea funcțiile vitale normale și urma să poată merge acasă.

În schimb, soțul acesteia ar fi încercat să își pună capăt zilelor după agresiune. Bărbatul a fost intubat și ventilat mecanic, fiind în comă, și urma să rămână internat la terapie intensivă.

Doi copii ar fi asistat la scenele violente

Vecinii au declarat că doi minori ar fi fost martori la cele întâmplate. Cei doi soți au împreună trei copii și locuiau cu chirie în blocul respectiv din luna august, potrivit Știrile ProTV.

Unul dintre martori a relatat că, înainte de intervenția autorităților, din apartament se auzeau țipete puternice. O tânără care a sunat la 112 a povestit: „Zgomote și țipete foarte foarte tari și tot striga: mă sufoc sau mă omoară, ceva de genul, și sunau ca țipete de femeie sau de copil”.

Un locatar a spus că între cei doi soți ar mai fi existat un conflict în urmă cu aproximativ două luni. Acesta a precizat că nu cunoaște cu exactitate circumstanțele, dar a menționat că ar fi auzit că bărbatul era gelos.

Polițiștii brașoveni continuă verificările sub coordonarea unității de parchet competente, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

„Poliţiştii continuă verificările, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt şi a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Brașov.

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