Crimă șocantă în Bihor: adolescent de 15 ani, acuzat că a omorât în bătaie un bărbat de 36 de ani după un conflict legat de fratele său mai mic

Un adolescent de 15 ani a fost arestat preventiv pentru omor, după ce ar fi ucis un bărbat de 36 de ani, în localitatea Lăzăreni, județul Bihor. Conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fondul unor reproșuri legate de o presupusă agresiune asupra fratelui mai mic al băiatului.

Foto: arhivă

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fapta s-ar fi petrecut în seara zilei de 29 octombrie 2026. Polițiștii au fost alertați în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 00:57, după ce bărbatul a fost găsit mort într-o locuință din localitate. În interiorul imobilului au fost descoperite urme de sânge, conform publicației locale eBihoreanul.

Din cercetările procurorilor a reieșit că adolescentul ar fi lovit victima cu pumnii și picioarele, la nivelul capului, trunchiului și membrelor superioare. Ulterior, acesta i-ar fi apăsat gâtul cu piciorul până când victima s-ar fi sufocat.

Anchetatorii susțin că atacul ar fi avut loc în urma unui conflict legat de comportamentul victimei față de fratele mai mic al adolescentului.

Adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Minorul a fost reținut sâmbătă și prezentat în aceeași zi Tribunalului Bihor, care a dispus arestarea sa preventivă pentru omor. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea.

În cazul adolescentului a fost dispusă și efectuarea unei expertize psihiatrice, pentru a se stabili dacă acesta a avut discernământ în momentul comiterii faptei.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.