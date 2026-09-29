 Și-a ucis iubita și apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă | adevarul.ro
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Și-a ucis iubita și apoi s-a sinucis. Fiul victimei, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă

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O femeie de 42 de ani a fost ucisă marți, în municipiul Roman, județul Neamț, iar concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, a murit ulterior după ce s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc. Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul ar fi intenționat să îl agreseze și pe fiul femeii, în vârstă de 15 ani.

Și-a ucis iubita și apoi s-a sinucis. Fiul femeii, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă
Și-a ucis iubita și apoi s-a sinucis. Fiul femeii, oprit de polițiști înainte să ajungă acasă Foto: Arhivă

Tragedia a fost descoperită după un apel la 112, primit în jurul orei 15:20. Polițiștii din Roman au fost sesizați că o femeie ar fi fost atacată de concubinul său și că acesta ar reprezenta un pericol și pentru copilul ei.

Din primele verificări, femeia se afla într-un apartament din Roman când ar fi fost atacată cu un obiect tăietor-înțepător. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă, aceasta fiind declarată decedată.

Potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN, înainte de a se arunca de la etaj, bărbatul și-ar fi sunat mama, care se află în Italia, și i-ar fi spus că și-a ucis partenera și că intenționează să omoare și fiul acesteia.

În acel moment, adolescentul se afla în drum spre casă, după terminarea cursurilor. Polițiștii au reușit să îl localizeze înainte să ajungă la bloc și l-au oprit.

În sprijinul autorităților ar fi intervenit și diriginta băiatului. Adolescentul a fost preluat ulterior de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și se află în afara oricărui pericol.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, copilul nu a aflat încă despre moartea mamei sale.

După ce s-a aruncat de la etajul al patrulea, bărbatul a fost transportat la spital în stare foarte gravă, fiind în comă. Ulterior, medicii au constatat decesul acestuia.

Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-au produs cele două decese.

Anchetatorii verifică inclusiv succesiunea evenimentelor și împrejurările în care bărbatul și-ar fi atacat partenera.

Cazul vine la doar câteva zile după o altă crimă în care o femeie din Vrancea a fost ucisă de soțul ei. Potrivit datelor citate în presa națională, cazul din Roman este considerat al 29-lea înregistrat în România în acest an.

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