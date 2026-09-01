 Trafic restricționat, miercuri și vineri, pe Transfăgărășan. Pe care sectoare de drum nu se va putea circula | adevarul.ro
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Trafic restricționat, miercuri și vineri, pe Transfăgărășan. Pe care sectoare de drum nu se va putea circula

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Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și au anunțat că circulația va fi restricționată miercuri și vineri pe Transfăgărășan, în vederea organizării unor evenimente automobilistice: „Bentley Transfăgărășan Experience” și „Tribute To Transfăgărășan by Porsche”.

Transfăgărășan
Transfăgărășan Foto: Shutterstock

„În vederea desfășurării evenimentului `Bentley Transfăgărășan Experience`, circulația rutieră se va închide și miercuri, 02.09.2026, în intervalul orar 07:00 - 11:00, peDN7C – Transfăgărășan, sectorul de drum km 104+400 - km 116+808b”, a  transmis DRDP Brașov, după un anunț similar făcut pentru ziua de marți.

Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului. 

Un eveniment similar este programat și vineri: „Tribute To Transfăgărășan by Porsche”.

Vineri, septembrie, în intervalul orar 07:00 - 11:00, se închide circulația pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între km 104+400 (Conacul Ursului) și 130+800 (Bâlea Cascadă), „în vederea desfășurării evenimentului ,`Tribute To Transfăgărășan by Porsche`”, a transmis CNAIR, marți, într-o postare pe Facebook.

CNAIR recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare și să respecte semnalizarea rutieră instituită pe traseu.

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