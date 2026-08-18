 Două drumuri din România, în Top 10 cele mai spectaculoase din Europa. Ce trasee au surclasat Transfăgărăşanul | adevarul.ro
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Două drumuri din România, în Top 10 cele mai spectaculoase din Europa. Ce trasee au surclasat Transfăgărăşanul

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Un nou clasament european analizează cele mai șerpuitoare și spectaculoase trasee de condus, iar România are două reprezentante în Top 10. Transfăgărășanul nu este, însă, cel mai bine clasat dintre ele.

Vedere aeriană asupra Transalpinei FOTO Shutterstock
Vedere aeriană asupra Transalpinei FOTO Shutterstock

Drumurile de munte au devenit, pentru tot mai mulți turiști, o destinație în sine. Nu mai contează doar locul în care ajungi, ci și traseul pe care îl parcurgi până acolo, mai ales atunci când acesta combină peisaje spectaculoase cu viraje strânse, în ac de păr, și diferențe mari de altitudine.

Un nou clasament realizat de Avis încearcă să stabilească unde se află cele mai interesante astfel de drumuri din Europa. Cercetarea a luat în calcul lungimea traseelor, altitudinea și numărul de curbe, dar și popularitatea lor în mediul online. Pentru aceasta, autorii au analizat numărul de hashtaguri de pe Instagram și volumul mediu lunar al căutărilor pe Google.

Pentru numărarea virajelor au fost folosite hărți Road Curvature și o analiză bazată pe inteligență artificială. Toate datele au fost apoi reunite într-un punctaj de până la 100, care urmărește să măsoare combinația dintre dificultatea traseului, peisaje și atractivitatea pentru o călătorie cu mașina, notează euronews.

Într-o categorie separată, Val d’Orcia din Italia, cu peisajele sale toscane, fermele de brânzeturi și numeroasele crame de pe traseu, a fost desemnat cel mai pitoresc drum pentru o călătorie cu maşina. Pentru cei care caută, însă, mai mult decât peisaje şi popasuri câmpeneşti, iată clasamentul celor mai șerpuitoare şi spectaculoase drumuri.

1. Pasul Stelvio, Italia - 88 de puncte

Pasul Stelvio, aflat în apropierea graniței cu Elveția, ocupă primul loc și este prezentat drept cel mai șerpuitor drum din Europa. A obținut 88 de puncte din 100.

Traseul are 35 de kilometri și urcă până la 2.757 de metri altitudine. Cele 685 de curbe înseamnă aproape 20 de viraje pentru fiecare kilometru.

Pasul Stelvio, Italia. FOTO Shutterstock
Pasul Stelvio, Italia. FOTO Shutterstock

Popularitatea sa printre pasionații de condus se vede și în mediul online: aproximativ 68.700 de postări de pe Instagram folosesc hashtaguri asociate drumului, iar Google înregistrează în jur de 74.000 de căutări pe lună.

Altitudinea ridicată face însă ca accesul să fie sezonier. Pasul este deschis, de regulă, între iunie și octombrie, când condițiile meteo permit traversarea în siguranță.

2. Pasul Furka, Elveția - 86 de puncte

Pe locul al doilea se află Pasul Furka, cu 86 de puncte, traseul devenit celebru și datorită filmului „Goldfinger”, lansat în 1964, care ăl are ca personaj pe celebrul agent James Bond.

Drumul are 22,5 kilometri și 344 de curbe, adică aproximativ 15 viraje pe kilometru. Cel mai înalt punct ajunge la 2.429 de metri.

Pasul Furka, Elveția FOTO Shutterstock
Pasul Furka, Elveția FOTO Shutterstock

Pasul leagă zone din Alpii Uri și Valais și oferă priveliști asupra ghețarilor și vârfurilor din jur. Popularitatea sa este ridicată și în mediul online, cu aproximativ 101.000 de hashtaguri pe Instagram și 60.500 de căutări Google în fiecare lună.

La fel ca Stelvio, este un traseu sezonier și este deschis, în mod obișnuit, din iunie până în octombrie.

3. Grossglockner High Alpine Road, Austria - 80 de puncte

Al treilea loc îi revine unui drum de 48 de kilometri din Austria, care a strâns 80 de puncte. Grossglockner High Alpine Road are 350 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ șapte pentru fiecare kilometru.

Grossglockner High Alpine Road, Austria. FOTO: Instagram
Grossglockner High Alpine Road, Austria. FOTO: Instagram

Traseul oferă priveliști asupra Grossglockner, cel mai înalt vârf al Austriei, dar și asupra ghețarului Pasterze. Pe Instagram, drumul are aproximativ 182.000 de hashtaguri, iar numărul mediu lunar al căutărilor Google este de 18.100.

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Drumul se închide în timpul iernii din cauza zăpezii. Pentru iubitorii de natură, traseul oferă însă numeroase posibilități de oprire, inclusiv cabane și pensiuni din care turiștii pot explora zona și pot observa animale și plante rare.

4. Trollstigen, Norvegia - 74 de puncte

Trollstigen este cel mai scurt drum din primele cinci poziții ale clasamentului. Are doar șase kilometri, dar a obținut 74 de puncte.

Trollstigen, Norvegia. FOTO: Life in Norway
Trollstigen, Norvegia. FOTO: Life in Norway

Traseul ajunge la o altitudine de 850 de metri și are aproape 20 de viraje pe kilometru. Din cauza configurației sale, nu este tocmai alegerea ideală pentru șoferii care nu se simt confortabil pe drumurile montane.

Cei care îl parcurg sunt răsplătiți, însă, cu priveliști asupra fiordurilor, cascade și puncte înalte din care pot admira panorama, fiind considerat cel mai vizitat drum turistic din Norvegia.

În clasamentul Avis, Trollstigen are totuși cele mai puține căutări lunare dintre primele cinci drumuri.

Poate fi vizitat, în funcție de condițiile meteo, de la jumătatea lunii mai până la primele ninsori din toamnă.

5. Transalpina, România - 73 de puncte

România intră în top cu Transalpina, care ocupă locul al cincilea, cu 73 de puncte.

Transalpina ocupă locul 5 în top. FOTO: Daniel Guţă/Adevărul
Transalpina ocupă locul 5 în top. FOTO: Daniel Guţă/Adevărul

Drumul este și cel mai lung traseu dintre primele cinci, cu 148 de kilometri. Cel mai înalt punct ajunge la 2.145 de metri, iar traseul are 682 de curbe, aproximativ cinci pentru fiecare kilometru.

Totodată, Transalpina este foarte populară și pe rețelele sociale. Are aproximativ 89.400 de hashtaguri pe Instagram, iar Google înregistrează în medie 60.500 de căutări pe lună.

Drumul oferă numeroase posibilități de oprire, de la sate unde turiștii pot încerca preparate locale până la trasee de drumeție prin munți și văi.

6. Transfăgărășan, România - 72 de puncte

La doar un punct în spatele Transalpinei se află Transfăgărășanul, cu un scor de 72, ceea ce îi aduce locul al șaselea în clasamentul Avis.

Transfăgărăşanul FOTO Shutterstock
Transfăgărăşanul FOTO Shutterstock
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Deși în această evaluare Transfăgărășanul a pierdut duelul cu Transalpina, la limită, el rămâne unul dintre cele mai cunoscute drumuri montane nu doar din Europa, ci din lume.

Vă reamintim că, în 2009, echipa emisiunii Top Gear a desemnat Transfăgărășanul drept „cel mai bun drum din lume”, după ce Jeremy Clarkson și colegii săi au parcurs traseul în România. Clarkson l-a comparat atunci cu Pasul Stelvio, care acum ocupă primul loc, și a considerat că drumul românesc oferă o experiență de condus mult mai bună.

Top Gear a revenit asupra Transfăgărășanului și în 2018, când publicația a descris traseul drept unul care are toate ingredientele unui „drum perfect”: numeroase viraje, peisaje spectaculoase și un traseu montan izolat.

Astfel, chiar dacă Transfăgărășanul nu ocupă primul loc în noul clasament Avis, el rămâne unul dintre cele mai cunoscute drumuri montane dinlume și are în continuare un avantaj important la capitolul notorietate internațională.

Top 10 cele mai șerpuitoare drumuri din Europa

1. Pasul Stelvio, Italia – 88 de puncte

2. Pasul Furka, Elveția – 86 de puncte

3. Grossglockner High Alpine Road, Austria – 80 de puncte

4. Trollstigen, Norvegia – 74 de puncte

5. Transalpina (DN67C), România – 73 de puncte

6. Transfăgărășan, România – 72 de puncte

7. Pasul Susten, Elveția

8. Route des Grandes Alpes, Franța

9. Col du Tourmalet, Franța

10. Pasul Grimsel, Elveția

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