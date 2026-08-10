Un autoturism a ajuns pe un versant de pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru câteva fotografii și nu a asigurat corespunzător mașina. Vehiculul s-a pus în mișcare fără nimeni la volan, a părăsit carosabilul și s-a rostogolit zeci de metri printre stânci și bolovani.

Mașina a fost grav avariată în urma impactului cu terenul accidentat. Din fericire, nimeni nu se afla în autoturism în momentul în care acesta a început să se deplaseze, astfel că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Cazul readuce în atenție riscurile opririlor în zonele montane cu pante accentuate. Transfăgărășanul atrage în fiecare vară numeroși turiști care opresc pentru a fotografia peisajele, însă o mașină lăsată fără o asigurare corespunzătoare poate deveni foarte repede un pericol.

Nu este primul incident de acest fel produs în această vară. În luna iunie, un alt autoturism a ajuns într-o râpă după ce șoferița a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Și atunci, mașina a pornit singură la vale, iar accidentul nu s-a soldat cu victime.

Cele două cazuri au avut un element comun: autoturismele au fost lăsate nesupravegheate pentru scurt timp, însă panta drumului a fost suficientă pentru ca acestea să se pună în mișcare. În astfel de zone, șoferii trebuie să se asigure că mașina este imobilizată înainte de a coborî, chiar și pentru câteva momente.

Incidentul de pe Transfăgărășan s-a încheiat, de această dată, doar cu pagube materiale.