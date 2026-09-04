Incendiu provocat de o pacientă la spitalul din Ștei. Peste 100 de oameni, scoși din clădire

Un incendiu, care a fost provocat intenționat, a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, iar 116 persoane au fost evacuate în siguranță. Planul Roșu de Intervenție a fost activat și apoi dezactivat de autorități.

Incendiu la Spitalul din Ștei Foto: Facebook/ISU Bihor

Potrivit ISU Bihor, incendiul izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei a fost provocat intenționat de o pacientă. Este vorba despre o persoană de sex feminin, fără discernământ, scrie Mediafax.

În urma incendiului, cinci angajați ai spitalului, trei femei și doi bărbați, au suferit o ușoară intoxicație cu fum. Aceștia sunt infirmierii care s-au ocupat de evacuarea pacienților de la etajul 1 al clădirii.

La momentul intervenției, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță, potrivit informațiilor trimise de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Ulterior, Ministerul a transmis o actualizare privind intervenția de la spital. Planul Roșu de Intervenție, activat după izbucnirea incendiului, a fost dezactivat după ce situația a fost gestionată de echipajele de intervenție.

Numărul total al persoanelor evacuate sau care s-au autoevacuat în siguranță de la cele două etaje ale clădirii a fost de 116.