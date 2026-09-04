 Incendiu provocat de o pacientă la spitalul din Ștei. Peste 100 de oameni, scoși din clădire | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Incendiu provocat de o pacientă la spitalul din Ștei. Peste 100 de oameni, scoși din clădire

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un incendiu, care a fost provocat intenționat, a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, iar 116 persoane au fost evacuate în siguranță. Planul Roșu de Intervenție a fost activat și apoi dezactivat de autorități.

Incendiu Spitalul Ștei
Incendiu la Spitalul din Ștei Foto: Facebook/ISU Bihor

Potrivit ISU Bihor, incendiul izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță din Ștei a fost provocat intenționat de o pacientă. Este vorba despre o persoană de sex feminin, fără discernământ, scrie Mediafax.

În urma incendiului, cinci angajați ai spitalului, trei femei și doi bărbați, au suferit o ușoară intoxicație cu fum. Aceștia sunt infirmierii care s-au ocupat de evacuarea pacienților de la etajul 1 al clădirii.

La momentul intervenției, 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță, potrivit informațiilor trimise de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății.

Ulterior, Ministerul a transmis o actualizare privind intervenția de la spital. Planul Roșu de Intervenție, activat după izbucnirea incendiului, a fost dezactivat după ce situația a fost gestionată de echipajele de intervenție.

Numărul total al persoanelor evacuate sau care s-au autoevacuat în siguranță de la cele două etaje ale clădirii a fost de 116.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
Cum supraviețuiește lăutarul criminal Gicuță din Apărători în cea mai dură închisoare din România. A cerut să-l lase cu acordeonul în celulă
gandul.ro
image
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
mediafax.ro
image
Cum își petrece Gigi Becali timpul liber la biserica de pe malul lacului Techirghiol. Imagini idilice cu locul unde se relaxează patronul FCSB. Foto
fanatik.ro
image
România a ținut-o într-o petrecere toată vara: zeci de milioane de lei pe paranghelii organizate de primării
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
digisport.ro
image
Ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi? Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
A cumpărat un apartament cu 105.000 EUR, fără să ştie că era vândut. Proprietarul a venit apoi să îl dea afară
observatornews.ro
image
Ce avere are Prințul Marco de la Insula Iubirii, de fapt. Câte clase a terminat
cancan.ro
image
Orașul cu 6.800 locuitori care plătește 3.000.000€ pe salarii, jumătate din buget. Primar: Totul e ruină!
newsweek.ro
image
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
prosport.ro
image
Oraşul din România unde oamenii se tem să iasă din case din cauza lupilor. Animalele umblă în haită pe străzi
playtech.ro
image
Dezvăluire incredibilă a unui arbitru legendar! Inventa „jocuri” în timpul meciurilor: „Nu am fluierat 25 de minute și nu am ieșit 15 minute din cercul de la mijloc”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce au venit "bombele nucleare" la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu
digisport.ro
image
9 plante care îți vor umple grădina de culoare în această toamnă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament
romaniatv.net
image
Pensia poate fi tăiată cu 85%. Proiectul de lege a trecut deja de Senat
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, despre Tavi: „Nu-i cade niciun grad de pe umăr dacă spală o farfurie”
click.ro
image
Cum să faci condimente din cojile de la ardeii copți. „Nu puteți ști ce miros și ce aroma “
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi? Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii care vor avea parte de schimbări importante în perioada următoare. Astrele le pregătesc surprize neașteptate
image
Gabriela Cristea, despre Tavi: „Nu-i cade niciun grad de pe umăr dacă spală o farfurie”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip