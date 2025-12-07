Târgurile de Crăciun din țară, sub lupa ANPC. Amenzi de aproape 200.000 de lei și produse retrase de la vânzare

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au făcut controale la Târgurile de Crăciun din întreaga ţară și au descoperit numeroase nereguli, de la condiţii improprii de depozitare până la lipsa informării corecte pentru consumatori. Amenzile aplicate se ridică la aproape 200.000 lei.

În perioada 02.12.2025 – 05.12.2025, comisarii ANPC au desfășurat acțiuni de control în târgurile organizate la nivel național. Au fost verificați peste 220 de operatori economici, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate 48 de amenzi, în valoare de aproximativ 198.000 de lei, precum și 109 avertismente.

ANPC a anunțat că au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 52.000 de lei, iar activitatea unui comerciant a fost suspendată temporar, până la remedierea problemelor.

Printre cele mai frecvente abateri se numără: condiţii necorespunzătoare de depozitare și păstrare, lipsa afişării preţurilor, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, lipsa informării privind alergeni și lipsa verificării metrologice a instrumentelor de măsură. Alte nereguli au inclus absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor despre promoţii și lipsa documentelor care să asigure trasabilitatea produselor.