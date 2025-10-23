search
Ministerul Economiei anunță grave nereguli la ANPC, Salrom și alte companii de stat

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a prezentat joi principalele rezultate ale controalelor efectuate la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, dar și la Salrom și alte companii de stat, anunțând că au fost descoperite grave nereguli care vor fi pedepsite.

Ministrul Economiei, Radu Miruță
Ministerul Economiei a descoperit grave nereguli la ANPC, Salrom și alte companii de stat

„La Tohan și la Făgăraș am găsit un membru care și-a dat singur adeverința, fără să mai treacă prin AMEPIP. Și-au găsit instrumente ca să-și pună oameni în funcții care nu îndeplinesc condițiile legale.

La ANPC am observat un trend, sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri și nu pot fi încasate”, a spus oficialul.

„Și anume, un comisar care merge în inspecție, merge în control, emite procese verbale de amendă, însă nimic nu înregistrează acele procese verbale nicăieri, pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani pentru care nu-i plătește. Și datele sunt următoarele. În 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 8,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autoritățile care fac executarea absolut niciun proces verbal. Nimeni nu știe să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu.

Au fost 1413 procese verbale care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta. Practic, angajați au acceptat să primească procesul verbal mai târziu și să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei. Și cum, dacă ești lăsat anul viitor, faci și mai mult, m-am uitat și la situația anului 2025. În primele luni ale anului 2025, n-au mai fost 205 procese verbale care nu s-au trimis către executare, ci au fost 533. Au văzut că le merge. N-au mai fost 1413 procese verbale pentru care s-au încasat jumătate din minim, chiar dacă nu mai erau în termen, și au fost aici 636. Au fost mai puțini cei care au fost „iertați” să plătească într-o perioadă în care nu mai aveau voie să plătească și mai mulți cei care au anulat de tot, din pix.

În total, doar în anul 2024 și până în august 2025, aceste abordări selective și ilegale au generat o pierdere de 15,6 milioane de lei. Ca atare, am dispus Corpului de Control de la Minister să meargă într-un control amănunțit la ANPC, în urma căruia să se identifice, cu nume și prenume, care este persoana, persoanele și care este mecanismul, pentru că vorbim acolo de un mecanism intenționat, în baza căruia ne ducem și facem controale, după care emitem o foaie cu care poate îți faci o copie xerox de hârtie, pentru că nicio entitate în statul român nu mai are după ce să urmărească această trasabilitate”, a declarat ministrul.

Principalele declarații legate de neregulile de la ANPC:

În 2024, ANPC a emis 205 procese-verbale de 1,8 milioane de lei nu a fost transmis niciun proces verbal, să poată fi urmărit.

Au fost 1.423 care au fost încasate la jumătate, după ce fusese depășit termenul. Paguba este de 5,5 milioane de lei.
M-am uitat și la 2025, în primele luni au fost 533 de procese verbale neînregistrate. Au văzut că le merge

În total, aceste abordări selective au 15,6 milioane de lei pierderi.

Am dispus Corpului de Control să meargă la ANPC pentru că vorbim de un mecanism intenționat, în care fac controale, dar statul nu încasează. Sunt 16 milioane de lei neîncasați. Extindem controlul și pe anii trecuți.

Există riscul ca unele firme să se fi dizolvat și să nu mai ai cum să recuperezi banii”, a afirmat ministrul.

Nereguli grave la Salrom și fabrica de pulberi Făgăraș

„Au fost inundații în salina cealaltă de la Praid, exact în locurile în care s-a întâmplat inundația finală în 2025. În 2024, pe 18 aprilie, a fost din nou o inundație parțială. Au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat în 2025 urma să se întâmple și unde și cum. Nu se știa exact când. Nu a fost luată absolut nicio măsură. Având în vedere faptul că pierderile, doar când sunt mijloacele fixe, blocate în salina de la Praid, asumăm îndată totul complet, sunt de 48,3 milioane de lei. Pierderile suplimentare generate de veniturile generalizate, 17,2 milioane de lei.

Citește și: Conducerea Salrom, vehementă după publicarea raportului despre dezastrul de la Salina Praid. Ministrul Economiei acuzat că oferă informații trunchiate

Achiziții. La SALROM există un mod de a modifica, cu o zi înainte, procedura de achiziții, astfel încât achiziția să se potrivească cui trebuie. Pentru salinele de la Slănic și de la Vâncea, două combine au fost cumpărate în valoare de 35 milioane de lei, cu referate întocmite ulterior achiziției. Aceste combine au fost cumpărate ca fiind recondiționate. Nu există vreun considerent cu privire la localitatea în care s-au recondiționat. S-au plătit vreo 35 milioane, iar pe site-ul celor care vând astfel de combine, ele necondiționate se vând cu 250.000 de lei bucata.

Nu s-a respectat regimul de lucru în această salină. Sunt niște condiții cu potențiale riscuri de explozie, pentru că mai sunt emanații de gaz. Nu s-a ținut cont de aceste riscuri și s-a cumpărat o combină care NU rezistă la astfel de condiții, chiar dacă au fost notificați că nu este potrivită. S-a lipit o etichetă pe ea, că rezistă la acele riscuri, neavând un astfel de certificat. Practic s-au cumpărat lucruri frumoase.

Mai mult decât atât. Nu au avut la îndeplinire măsurile Curții de Conturi care stabileau recuperarea lucrurilor prejudiciate, în valoare de 3,3 milioane de lei. Contractați-le pentru un filmuleț. Redactarea unui filmuleț: 900.000 de lei plus TVA. 1 milion de lei. Sunteți oameni care filmați în fiecare zi. Pentru un filmuleț aveți 1 milion de lei plus TVA. După 3 luni s-a anulat contractul respectiv. Între timp cine câștigase, vine și cere acum banii pentru că invocă faptul că a început să deruleze contractul. Se întâmpla întâmplător în campania electorală, în perioada respectivă.

Ei bine, pentru toate aceste lucruri, ieri a fost demis Consiliul de Administrație. Întreg Consiliul de Administrație. Și a fost trimisă către DNA adresă publică la aceste elemente constatate.

La fabrica de pulberi de la Făgăraș, în perioada 2022-2025, se plăteau 200 de euro pe ceva ce se vindea cu 70 de euro. E vorba de acidul azotic. Pentru care se plăteau 200 de euro și se vindea produsul generat de acești 200 de euro cu 70 de euro. Una dintre cele 3 firme pe care le-am verificat este din România. Avea un singur angajat și cifra de afaceri era exact diferența dintre 200 și 70, nu știu câte tone vândute.

Citește și: Conducerea Salrom a fost demisă. Ministrul Radu Miruță: „Bătaia de joc s-a încheiat”

Asta de data aceasta a trecut în discuție cu dumneavoastră și anume, verificările pe care le-am început la șase societăți s-au terminat la toate societățile și în absolut toate este exact aceeași situație. Conducerile au fost numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP, astfel încât să nu mai fie o verificare suplimentară. Am trimis către AMEPIP, pentru că ei sunt cei care trebuie să se sesizeze, am trimis către parchete și către ANI, pentru că am observat, pe lângă ocolirea AMEPIP, conflict de interese între cei care au fost numiți și cei care au fost puși în comisie. Practic superiorul își punea subordonatul direct în comisie, pentru ca după aceea subordonatul direct să-l selecteze pe superior. A fost selectat expertul care să facă selecția cu semnătura persoanei care urma să fie selectată. Eu vă invit la dumneavoastră să facem un contract prin care vă spun că dumneavoastră trebuie să-mi spuneți că eu sunt cel bun, dacă nu sunt cel care vă plătesc. Pentru asta Comisia a blocat la companiile din energie, a blocat României câteva sute de milioane de lei.

