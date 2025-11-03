search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Black Friday 2025: Cum pot fi descoperite ofertele false. Sfaturi de la ANPC

Publicat:

Black Friday, Vinerea Neagră, indiferent de denumire şi de durată, în România se desfăşoară, de câţiva ani, pe tot parcursul lunii noiembrie, în special la începutul lunii, deşi, în mod tradiţional, în Uniunea Europeană acest eveniment este derulat la sfârşitul lunii.

Un tânăr stă pe spate în pat cu laptopul pe burtă și face comenzi de Black Friday
Multe oferte de Black Friday pot fi înșelătoare. Foto arhivă

Indiferent de pe ce site doriţi să faceţi cumpărături, mai ales că frumoasele şi aşteptatele sărbători de iarnă sunt aproape, recomandările Centrului European al Consumatorilor (ECC Romania) - Direcţie în cadrul ANPC - menite să vă atragă atenţia asupra posibilelor pericole ascunse în online şi să transforme acest moment într-unul plin de bucurie, cu siguranţă vor fi utile", se arată într-un comunicat al ANPC.

Primul sfat al specialiştilor este verificarea structurii magazinului online şi a termenilor şi condiţiilor generale, care trebuie să fie accesibile consumatorului şi complete şi să conţină denumirea comerciantului care deţine site-ul sau în numele căruia acţionează, adresa poştală, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur şi condiţiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs şi rambursare).

Consumatorul trebuie să sune, ulterior, la numărul de telefon afişat pentru a verifica dacă funcţionează şi răspunde cineva şi să consulte recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alţi utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive.

Nu dați curs mesajelor comerciale care creează presiune

ANPC susţine că, în perioadele de reducere, trebuie afişate atât preţul redus, cât şi preţul fără reducere, iar preţul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile, conform legislaţiei europene.

Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sintagme de genul 'alte 20 de persoane se uită la acest articol' sau 'au mai rămas doar trei articole" sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului", avertizează ANPC.

O altă modalitate prin care se încearcă influenţarea comportamentului de cumpărare al consumatorului este afişarea unei numărători inverse.

ANPC recomandă, de asemenea, alegerea unei metode sigure de plată. "Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată. Asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu 'https' şi simbolul lacătului închis. Nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături. Setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dvs. Evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)", se mai arată în comunicat.

Verificaţi garanţia

Specialiştii consideră ca fiind importantă folosirea garanţiei legale.

Pentru toate bunurile, la preţ întreg sau cu preţ redus şi, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum şi pentru serviciile şi conţinutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziţionate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, beneficiaţi de o garanţie legală de conformitate de minimum doi ani. Dacă produsul dvs. este defect, puteţi cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluţii nu sunt posibile, să vă ramburseze sumele plătite pentru acesta. Atunci când cumpăraţi online, aveţi la dispoziţie o perioadă de 14 zile pentru a vă răzgândi şi a returna produsul", a avertizat ANPC.

ECC Romania face parte din Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Norvegia. Centrele oferă informaţii, consiliere şi asistenţă gratuite şi personalizate consumatorilor care au probleme cu tranzacţiile transfrontaliere efectuate într-o altă ţară din cadrul Reţelei.

Economie

