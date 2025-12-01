search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

ANPC avertizează românii să fie atenți la carnea ambalată: „Este recomandat să nu consumați produsul”

0
0
Publicat:

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a transmis un avertisment privind carnea ambalată, precizând că lichidul sangvinolent, care poate apărea în exces în interiorul ambalajelor, poate semnala posibile probleme de calitate sau depozitare.

Avertismentul a fost lansat de șeful ANPC FOTO Paul Anghel / Facebook
Avertismentul a fost lansat de șeful ANPC FOTO Paul Anghel / Facebook

Potrivit șefului ANPC, prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica mai multe nereguli, inclusiv depozitare necorespunzătoare și fluctuații de temperatură în timpul transportului.

El a precizat totodată, că acest lucru mai poate semnala prospețime îndoielnică a produsului, sau ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.

"Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea", a mai transmis șeful ANPC pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Agriculturii cere verificări riguroase

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a solicitat vineri, 28 noiembrie, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să verifice toate loturile de carne de porc aduse din Uniunea Europeană, pentru pesta porcină africană, avertizând că există riscul ca din afara țării să "aducem boala în România".

"Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara țării să aducem boala în România. Să știți că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect și am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar și în teritoriu. Gândiți-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria țărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată", a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Acesta a explicat că, în prezent, România verifică doar 2-3% din carnea importată, din cauza capacității reduse de control, ceea ce înseamnă un risc crescut de a aduce boala cu produsele importate.

"Avem un eșantion, de 2-3%, o marjă de a verifica și de a lua analize. Din analizele făcute și din ce am văzut în teritoriu, foarte multe focare în ultima perioadă au apărut în gospodăria țărănească, ceea ce mă face să cred că foarte mulți români, consumatori, cumpără această carne din magazinul de retail, o pregătesc acasă și așa cum se întâmplă - așa se întâmpla și la mine la țară și se întâmplă în continuare în mediul rural - majoritatea mâncărurilor preparate cu carne de porc, care nu este consumată în totalitate se dă la animale, la porc, se amestecă cu furaje, cu uruiala din porumb, grâu și floarea-soarelui. Eu cred că aceasta este o posibilitate de a răspândi boala, care trebuie atent verificată. Mai ales în această perioadă, trebuie să eliminăm riscul de a aduce boli în fermele românești. De aceea am solicitat ANSVSA să facă o verificare clară și în perioada următoare, în perioada sărbătorilor, să facă analize pe toate loturile de carne care intră din Uniunea Europeană pentru a nu aduce această boală în România", a subliniat Florin Barbu.

Citește și: Românii vor carne de porc românească, dar nu știu cum să o recunoască. Eticheta „produs în România” poate fi înșelătoare

Săptămâna trecută, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut loc o ședință la care au participat reprezentanții marilor rețele comerciale, ai Consiliului Concurenței și ai ANSVSA, în cadrul căreia ministrul Agriculturii a solicitat ca în perioada sărbătorilor de iarnă peste 75% din carnea comercializată în magazine să fie de proveniență românească, având în vedere că România asigură în prezent aproximativ 52% din consumul intern de carne de porc.

"Institutul Național de Statistică arată foarte clar: dacă până în 2022 aveam la carnea de porc un grad de autosuficiență de 28%, practic importam peste 70% din carnea de porc, anul acesta, prin investițiile pe care le-am avut în ultimii doi ani la Ministerul Agriculturii, atât în sectorul de reproducție - unde producem acum 1,5 milioane de purcei în plus - cât și în sectorul de îngrășare, prin programele din 2020-2024 finanțate prin fonduri europene, am ajuns la asigurarea consumului în proporție de aproximativ 52% din producția internă. Practic, acum importăm doar aproximativ 50% din carnea de porc", a precizat Barbu.

Sute de focare confirmate de la începutul anului

Conform datelor statistice, în 2024, România a importat carne de porc (proaspătă, refrigerată sau congelată) în valoare de peste un miliard de euro, cea mai mare cantitate provenind din spațiul comunitar, din țări precum Spania, Germania, Ungaria și Polonia.

Potrivit datelor ANSVSA, transmise AGERPRES, în perioada 1 ianuarie - 27 noiembrie, în România au fost confirmate 453 de focare de pestă porcină africană, din care 431 în gospodăriile populației și 22 în exploatații comerciale. În prezent, mai sunt active 47 de focare de PPA: 44 în gospodăriile populației și 3 în exploatații comerciale.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
digi24.ro
image
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamnănă cu Chiricheș”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
playtech.ro
image
Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut niciodată un om așa suferind. Vorbea și plângea!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie de 1 Decembrie. Motivul din spatele deciziei președintelui: „Vom rămâne datori”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Noua fraudă care îi vizează pe cei care locuiesc la bloc! Românii pot pierde într-o secundă toți banii din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințese în colivii de aur, de la Rita Hayworth la Meghan Markle. Au renunțat la libertate și la visul american pentru o tiară regală

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!