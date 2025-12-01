ANPC avertizează românii să fie atenți la carnea ambalată: „Este recomandat să nu consumați produsul”

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a transmis un avertisment privind carnea ambalată, precizând că lichidul sangvinolent, care poate apărea în exces în interiorul ambalajelor, poate semnala posibile probleme de calitate sau depozitare.

Potrivit șefului ANPC, prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica mai multe nereguli, inclusiv depozitare necorespunzătoare și fluctuații de temperatură în timpul transportului.

El a precizat totodată, că acest lucru mai poate semnala prospețime îndoielnică a produsului, sau ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.

"Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea", a mai transmis șeful ANPC pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Agriculturii cere verificări riguroase

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a solicitat vineri, 28 noiembrie, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să verifice toate loturile de carne de porc aduse din Uniunea Europeană, pentru pesta porcină africană, avertizând că există riscul ca din afara țării să "aducem boala în România".

"Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara țării să aducem boala în România. Să știți că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect și am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar și în teritoriu. Gândiți-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria țărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată", a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Acesta a explicat că, în prezent, România verifică doar 2-3% din carnea importată, din cauza capacității reduse de control, ceea ce înseamnă un risc crescut de a aduce boala cu produsele importate.

"Avem un eșantion, de 2-3%, o marjă de a verifica și de a lua analize. Din analizele făcute și din ce am văzut în teritoriu, foarte multe focare în ultima perioadă au apărut în gospodăria țărănească, ceea ce mă face să cred că foarte mulți români, consumatori, cumpără această carne din magazinul de retail, o pregătesc acasă și așa cum se întâmplă - așa se întâmpla și la mine la țară și se întâmplă în continuare în mediul rural - majoritatea mâncărurilor preparate cu carne de porc, care nu este consumată în totalitate se dă la animale, la porc, se amestecă cu furaje, cu uruiala din porumb, grâu și floarea-soarelui. Eu cred că aceasta este o posibilitate de a răspândi boala, care trebuie atent verificată. Mai ales în această perioadă, trebuie să eliminăm riscul de a aduce boli în fermele românești. De aceea am solicitat ANSVSA să facă o verificare clară și în perioada următoare, în perioada sărbătorilor, să facă analize pe toate loturile de carne care intră din Uniunea Europeană pentru a nu aduce această boală în România", a subliniat Florin Barbu.

Săptămâna trecută, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut loc o ședință la care au participat reprezentanții marilor rețele comerciale, ai Consiliului Concurenței și ai ANSVSA, în cadrul căreia ministrul Agriculturii a solicitat ca în perioada sărbătorilor de iarnă peste 75% din carnea comercializată în magazine să fie de proveniență românească, având în vedere că România asigură în prezent aproximativ 52% din consumul intern de carne de porc.

"Institutul Național de Statistică arată foarte clar: dacă până în 2022 aveam la carnea de porc un grad de autosuficiență de 28%, practic importam peste 70% din carnea de porc, anul acesta, prin investițiile pe care le-am avut în ultimii doi ani la Ministerul Agriculturii, atât în sectorul de reproducție - unde producem acum 1,5 milioane de purcei în plus - cât și în sectorul de îngrășare, prin programele din 2020-2024 finanțate prin fonduri europene, am ajuns la asigurarea consumului în proporție de aproximativ 52% din producția internă. Practic, acum importăm doar aproximativ 50% din carnea de porc", a precizat Barbu.

Sute de focare confirmate de la începutul anului

Conform datelor statistice, în 2024, România a importat carne de porc (proaspătă, refrigerată sau congelată) în valoare de peste un miliard de euro, cea mai mare cantitate provenind din spațiul comunitar, din țări precum Spania, Germania, Ungaria și Polonia.

Potrivit datelor ANSVSA, transmise AGERPRES, în perioada 1 ianuarie - 27 noiembrie, în România au fost confirmate 453 de focare de pestă porcină africană, din care 431 în gospodăriile populației și 22 în exploatații comerciale. În prezent, mai sunt active 47 de focare de PPA: 44 în gospodăriile populației și 3 în exploatații comerciale.