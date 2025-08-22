Se adună banii la bugetul de stat. ANPC a dat amenzi de peste 5,2 milioane de lei în doar 5 zile

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a sancționat peste o mie de operatori economici, aplicând amenzi de peste 5,2 milioane lei și oprind temporar sau definitiv comercializarea unor produse neconforme, în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 18-22 august.

Comisarii pentru protecţia consumatorilor au amendat operatorii economici cu peste 5,2 milioane de lei în urma unor controale derulate la nivel naţional, în perioada 18 - 22 august, în cadrul cărora au verificat modul în care aceştia respectă legislaţia în domeniu, potrivit unui comunicat al ANPC citat de Agerpres.

A fost verificată activitatea a 1.359 de operatori economici la nivelul întregii ţări, tematica acţiunii de control fiind modul în care aceştia respectă legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei consumatorilor. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat 1.024 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,2 milioane lei, şi 607 avertismente.

De asemenea, aceştia au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 555.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,8 milioane de lei şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 30 de operatori economici.

Inspectorii au fost șocați de ceea ce au putut să găsească la unii comercianți

Principalele neconformităţi identificate au fost: recipienţi sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii); produse de îngrijire personală fără marcajul CE, marcaj care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri; produse de origine vegetală cu termen de valabilitate depăşit.

Prezenţa insectelor în blocul alimentar, nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (peşte, fructe de mare, prăjituri, îngheţată, creme tartinabile), lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen şi comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare au fost alte nereguli constatate de inspectorii ANPC.

În cadrul controalelor, aceştia au mai identificat următoarele: utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit; întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa buletinelor de analiză privind parametrii microbiologici şi fizico-chimici); lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii obligatorii pentru consumatori.