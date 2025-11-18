search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ministrul Energiei a cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice „modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil”

0
0
Publicat:

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, spune că a cerut Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să verifice de ce au crescut atât de mult prețurile la combustibil în ultima perioadă.

Bogdan Ivan spune că avem „o piață foarte competitivă”. FOTO FB Ministrul Energiei
Bogdan Ivan spune că avem „o piață foarte competitivă”. FOTO FB Ministrul Energiei

Ivan a declarat la postul B1TV  că, în opinia sa, sancțiunile internaționale impuse Lukoil nu sunt un motiv și majorarea de preț e nejustificată.

„Nu am demarat eu, la Ministerul Energiei, controale pentru că nu am aceste atribuții legale, dar, ca membru al Guvernului și responsabil de acest domeniu, am cerut oficial Consiliului Concurenței și Autorității pentru Protecția Consumatorului o serie de controale, care să stabilească modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibili. În contextul în care compania Lukoil are rafinăria Petrotel închisă de la jumătatea lunii octombrie pentru reparații și nu produce nici motorină, nici benzină pentru România, nu s-a schimbat nimic în dinamica internă a pieței combustibililor. Prin urmare, o parte din aceste creșteri putem spune că sunt justificate de contextul internațional al acestor sancțiuni contra companiilor din Rusia, dar o creștere de 44 de bani nu e sub nicio formă justificată de acest context”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Economiei a adăugat:

„Aștept ca toate autoritățile publice, de la CC și ANPC, să-și facă treaba și să constate dacă sunt companii care au încălcat legislația, să aplice legea și sancțiunile aferenteDacă e o înțelegere între anumite companii care încalcă regulile concurențiale din piață și dacă înțelegerile au cauzat aceste creșteri… Obiectiv, tot ce înseamnă Lukoil nu afectează piața de combustibil din România”, a declarat ministrul Energiei.

 „O piață foarte competitivă”

Bogdan Ivan a explicat că România produce „peste 80% din consumul nostru intern”

„Exportăm undeva la un milion de tone de combustibil anual, ceea ce ne face o piață foarte competitivă, fără să fim dependenți de companii din RusiaRafinăria Petrotel, care e deținută de Lukoil, nu funcționează de la jumătatea lunii octombrie pentru că e în reparații. Deci orice legătură cu sancțiunile împotriva Lukoil n-ar trebui să se reflecte în prețurile din piață”, a mai spus  ministrul pentru B1 TV.

Potrivit acestuia, sunt cel puțin trei companii care au notificat Ministerul Energiei că sunt în negocieri comerciale pentru a prelua activitatea Lukoil în România.

Amintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, 17 noiembrie, la dezbaterea moţiunii simple care l-a vizat, că dacă unii s-au comportat în România ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă, în materie de energie şi au permis preţuri speculative, aceste lucruri vor înceta odată cu modificarea legislaţiei.

În plenul Camerei Deputaților, ministrul a declarat că România se confruntă cu o situație dificilă în sistemul energetic, deoarece a adoptat o politică agresivă de decarbonizare, urmând să închidă majoritatea centralelor pe cărbune până în 2025, spre deosebire de Polonia și Germania care au termene mult mai îndepărtate. În ultimii 15 ani, România a retras din producție circa 7.000 MW pe gaz și cărbune.  

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare, întrerupte temporar
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
fanatik.ro
image
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan din cauza a două declarații
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Trump ”a uitat” că a ordonat asasinarea unui jurnalist și l-a chemat la Casa Albă! Motivul: 600 de miliarde $ + Invitat surpriză
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Carmen are 94 de ani și încă lucrează ca fotomodel. A apărut de curând pe coperta Vogue
antena3.ro
image
A supraviețuit dezastrului de la Cernobîl, dar a murit într-un atac rusesc. Cine a fost Natalia Hodemciuk
observatornews.ro
image
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Vin din nou ninsorile. Zonele în care se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade
playtech.ro
image
Video șocant! Un nou scandal de proporții în gimnastica românească: Camelia Voinea și-a abuzat verbal fiica în sala de antrenament. ”Du-te dracului! Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!”
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Supărat pe Bolojan, Emil Boc a avut nevoie de „deep relaxation” cu fete asiatice. S-a dus direct la un spa de lux după ședința tensionată de la Guvern FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni din cauza unei declarații care l-a supărat pe Nicușor Dan
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
1 DESCHIDERE pe SPREAD Anii 1900 1920 Mizilul Strada Carol 1 (2) jpg
Ambiţii nemăsurate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?