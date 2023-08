Tânăr polițist, acuzații grave la adresa conducerii Direcției Generale Anticorupție. Sindicatul Europol îl susține

Un tânăr polițist din cadrul Direcției Județene Anticorupție Olt face acuzații grave la adresa șefilor săi și la adresa unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care ar fi încercat să-l intimideze. Totul ar fi pornit din sala de examen. Sindicatul Europol a preluat sesizarea ofițerului.

Polițistul este ofițer în cadrul Serviciului Județean Anticorupție Olt, iar în cursul lunii iulie a susținut examenul de licență la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, după absolvirea cursurilor Facultății de drept european și internațional.

Polițistul Ciorîia Gheorghe Giorgian a povestit, pe contul său de Facebook, că în sala de examen a fost implicat într-o divergență cu un supraveghetor, despre care ulterior a aflat că este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. De aici s-ar fi pornit un tăvălug de evenimente, tânărul polițist fiind chemat de superiorii săi și muștruluit. În cele din urmă, ar fi primit un mesaj, pe telefon, chiar din partea judecătorului.

Cazul a fost semnalat, cu puțin timp în urmă, și de către Sindicatul Europol.

„Situație incredibilă la nivelul conducerii centrale a Direcției Generale Anticorupție

Un tânăr ofițer, angajat al Serviciului Județean Anticorupție, a fost chemat la București pentru ca directorul general al acestei structuri să îl rușineze pentru că l-ar fi supărat pe un supraveghetor implicat în examenul de licență la care polițistul participa.

Dacă ați avut impresia că DGA-ul este o instituție unde “integritatea” este crez, ne demonstrează Liviu Vasilescu contrariul. Practicile securiste de intimidare și hărțuire sunt instrumente frecvent folosite de acest personaj care și-a demonstrat de-a lungul timpului impotența profesională”, spun reprezentanții sindicatului, pe contul oficial de Facebook.

Sindicaliștii fac în continuare paralela cu un alt caz, cel al polițistului de la Bihor, semnalat într-o investigație Recorder.

„Totuși, trebuie să ai mare tupeu ca la nici 1 lună de la reportajul Recorder referitor la cazul ofițerului hăituit de la Bihor, să-i ordoni unui subaltern să vină de la Olt la București, din timpul programului în care acesta avea de cercetat fapte de corupție, pentru a-l intimida, pentru a-l pedepsi cu “pshihologul” dar și pentru a-l obliga să își ceară scuze supraveghetorului de la examen, care este și “puțin” judecător la Înaltă Curte de Casație și Justiție.

La fel de ciudat este că de data aceasta Liviu Vasilescu (n. red. - șeful DGA) nu a mai ales vreo biserică unde să se întâlnească cu subalternul său, la fel cum a făcut cu familia interlopului defunct Emi Pian, ci „chemarea la centru” s-a realizat cu scopul evident de a-i produce colegului o stare de temere și de demoralizare.

Așteptăm cu foarte mare interes să vedem dacă noul ministru de interne, Cătălin Predoiu, va tolera la rândul său aceste metehne securiste și care nu au nicio legătură cu principiile de drept și integritate. Liviu Vasilescu face parte din gașca secretarului de stat Despescu și i s-au tolerat toate derapajele din ultimii ani.

P.S. Ne oferim voluntar să îi scriem demisia domnului Vasilescu pentru că am înțeles că nu prea le are cu scrisul”, este mesajul postat de către Sindicatul Europol.

Ce a semnalat ofițerul de poliție

Ofițerul de poliție Gheorghe Giorgian Ciorîia a detaliat, într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, întreaga situația. Acesta spune că totul ar fi pornit în 4 iulie 2023, în timp ce aștepta să intre în sala de examen pentru a susține examenul de licență, iar în sală a avut o discuție în contradictoriu cu supraveghetorul.

„(...) Unul dintre supraveghetori, al cărui nume îl voi aminti puțin mai târziu, a început să strige numele studenților în jurul orei 8,20, iar în momentul în care mi-a fost strigat numele, nereușind să ajung foarte rapid la dumnealui, pentru a-i putea prezenta cartea de identitate, acesta fiind nevoit să strige numele meu de două ori, a procedat într-o maniera malițioasă, folosind următoarele cuvinte "hai bă ce faci, stau după tine", zicându-mi să scot mai repede cartea de identitate ca să i-o prezint, însă în momentul în care am scos portofelul pentru a putea prezenta cartea de identitate, acesta s-a deschis la compartimentul unde am legitimația de serviciu, fiind exact lângă compartimentul în care am buletinul, dumnealui putând observa faptul ca sunt polițist, lucru important în ceea ce vă voi povesti mai târziu. După cele întâmplate eu i-am răspuns că noi, studenții, stăm după dumnealui, având în vedere că intrarea în săli ar fi trebuit să se facă începând cu ora 8,00”, a relatat polițistul. Au urmat și alte momente în care supraveghetorul a avut replici malițioase la adresa candidaților.

„Ulterior, în timpul examenului de licență, colegii din sala solicitau să meargă la toaletă, iar asistentul/profesorul universitar sus amintit a avut o reacție malițioasă din nou, adresându-ne, nouă, tuturor o întrebare ironică, întrebându-ne dacă procedam în același fel în cazul în care eram la susținerea examenului la INM, moment în care eu l-am întrebat pe dumnealui daca cele doua instituții se pot compara, respectiv Universitatea Nicolae Titulescu și Institutul National al Magistraturii”, a detaliat polițistul.

„Și-a declinat calitatea de judecător pentru a mă amenința și intimida”

De aici lucrurile ar fi luat o întorsătură ciudată. „S-a enervat foarte tare, spunându-mi că sunt obraznic, și solicitându-mi să îi înmânez cartea de identitate ca să îi facă o poză. Imediat după ce a primit cartea de identitate de la mine, acesta a scos telefonul, ținând cartea de identitate într-o poziție care să îi permită să o fotografieze, moment în care eu i-am spus faptul că nu este legal să faci poze după cartea de identitate a altei persoane, acestea fiind date cu caracter personal, totodată zicându-i ca dacă vrea să aibă datele mele, să ia o foaie și să le noteze(deși datele cu caracter personal pot fi notate doar într-o agendă înregistrată)”, continuă polițistul

Absolventul este mutat într-o bancă din spatele clasei, moment în care supraveghetorul, scrie polițistul, în întreabă: „Bă, ești prost?”, în timp ce se îndepărtează cu cartea de identitate pentgru a-și nota datele. Supraveghetorul se întoarce cu cartea de identitate și îl întreabă pe tânăr unde lucrează, pentru a vorbi cu șefii lui. Tânărul îi dezvăluie locul de muncă și îl întreabă totodată cine este, astfel aflând că este Nicolescu Alin Sorin, judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție.

„De reținut este faptul că acesta și-a declinat calitatea de judecător pentru a mă amenința și intimida spunându-mi că atitudinea mea nu este una demna de un polițist, moment în care i-am zis că atitudinea lui nu este una demnă de un judecător, eu fiind un simplu student care dorea doar să-și susțină examenul de licență”, subliniază polițistul.

De aici lucrurile se precipită, în seara aceleiași zile polițistul, care solicitase o zi liberă pentru a susține examenul, primind un mesaj pe what s app că este chemat de către șefii săi chiar a doua zi, la București, unde ajunge cu mașina personală, pentru că nu i se permite să plece cu mașina de serviciu.

Așteaptă aproape o jumătate de oră la ușa șefului DGA Liviu Vasilescu, iar la ora 10,00 intră în biroul în care poartă o discuție cu șeful DGA și cu directorul-general-adjunct, comisar-șef de politie, Manuela Popescu.

I se dezvăluie de ce se află acolo și i se transmite să-i ceară scuze judecătorului, însă doar după ce este trimis să stea de vorbă cu o doamnă psiholog. Deși inițial refuză, polițistul acceptă în cele din urmă să se întâlnească cu judecătorul, al cărui număr de telefon îi fusese scris pe un bilețel și înmânat.

„Ți-a trecut un glonț pe la ureche..."

„După discuțiile purtate cu doamna psiholog, de altfel, singura care a fost dispusă să asculte și punctul meu de vedere( de reținut că și aceasta a fost probabil o formă de intimidare a mea, pentru a îmi arăta ca aceasta este o metoda pe care domnul Director General și doamna Director General Adjunct o pot folosi pentru a îmi face rău), m-am deplasat către Înalta Curte de Casație si Justiție, sens în care i-am dat mesaj domnului judecător în momentul în care am plecat de la Direcția Generală Anticorupție, spunându-i că ajung în 30 minute, și încă un mesaj în momentul în care am ajuns”, relatează polițistul.

A așteptat o oră în fața ÎCCJ fără să primească mesaj de la judecător - „aceasta fiind dispoziția dată de domnul director general Liviu Vasilescu, să aștept acolo oricât ar fi necesar” - , după care a primit un telefon de la directorul general-adjunct Manuela Popescu, aceasta comunicându-i că judecătorul este al sediul DGA. Îi mai spune că poate pleca acasă.

„La un moment dat, la ora 15,08, respectiv 15,09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri: "Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pentru că ți-a trecut un glonț pe la ureche..." respectiv "..și atenție la steroizi că o să-ți prăjească creierul"”, mai menționează polițistul.

Tânărul ofițer spune că întâmplarea trăită îl face să îi fie frică și că se teme că îi poate afecta cariera. La final, roagă ca postarea sa să fie distribuită.

Reacții „palide”

Contactat telefonic de către „Adevărul”, șeful Direcției Generale Anticorupție, Liviu Vasilescu, a închis telefonul în primă fază, iar ulterior a transmis un mesaj că nu are semnal.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Jusitție, Csaba Nasz, a transmis că va reveni cu un punct de vedere, pe cât posibil, în cursul zilei de sâmbătă, în timp ce purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare nu a putut fi contactat.