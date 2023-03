Scandalul de la Spitalul Județean Suceava s-a mutat la Poliție și la Parchete. „S-a produs un abuz acolo!” FOTO

Cei doi reputați medici cardiologi de la Spitalul Județean Suceava s-au trezit cu ușa de la cabinetul din unitatea medicală spartă cu ranga și nici după 20 de zile nu le-au fost înapoiate bunurile personale. Medicii aduc acuzații grave conducerii spitalului.

Scandalul de la Spitalul Județean Suceava, dintre doi medici cardiologi intervenționiști și conducere, a ajuns la Poliție, dar și în instanță.

Paul Turcoman și Laur Blaga au făcut plângere la IPJ Suceava după ce ușa cabinetului din spital le-a fost spartă din ordinul managerului și le-au dispărut din interior lucrurile personale, inclusiv parafele.

De 20 de zile, aceștia spun că solicită conducerii spitalului să le fie înapoiate bunurile sustrase, dar fără succes. Între timp, polițiștii fac cercetări în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Mai sunt depuse plângeri în instanță de către cei doi medici, dar și conducerea spitalului a făcut plângeri împotriva lor.

Medicii nu mai au voie în sala de intervenții cardiologice

Motivul oficial al mutării este refuzul lor de a semna deocamdată o nouă fișă a postului, despre care spun că ar conține ambiguități și i-ar face responsabili pentru aspecte care nu țin de ei.

Oamenii își vor, în primul rând, lucrurile sustrase din cabinetul medical, după care spun că sunt dispuși să semneze fișele de post, dar cu explicații juridice din partea conducerii.

„Dați-mi lucrurile, le-am spus, mă rog de 20 de zile, și apoi semnez de fișa post. Voiam lucrurile înapoi, bunurile mele personale. Aveam nevoie de lucrurile mele! Cât privește fișa postului pentru compartimentul de Cardiologie Intervențională, sunt niște lucruri neclare, ambigue acolo, mă lasă pe mine să pot să fiu răspunzător, să dau cu subsemnatul pentru lucruri de care eu nu pot fi răspunzător. Eu, în primul rând, îmi vreau lucrurile înapoi! S-a produs un abuz, un furt acolo, nu aveau mandat să intre cu forța cei trimiși de conducere! În plus, era o cheie de la ușă pe secție, în spital, nu se impunea spargerea ei ", declară medicul Paul Turcoman.

Presiuni ca să plece de la Suceava

Acesta a precizat că de mult timp activitatea sa și a colegului Laur Blaga a fost sabotată chiar de conducerea spitalului, care face presiuni ca ei să plece de la Suceava.

Compartimentului i s-au tăiat sistematic din fondurile necesare, nu avea la dispoziție brancardieri sau asistenți, așa cum ar fi trebuit, și erau momente când cei doi medici rămâneau fără anumite materiale sanitare și medicamente, fapt ce punea în pericol viața pacienților.

Paul Turcoman a precizat că a fost nevoie, la un moment dat, să cumpere de la o farmacie din oraș XILINĂ pentru că nu mai aveau în cadrul compartimentului, deși prețul unei fiole este modic.

Totul a culminat cu revenirea la spital a unui cardiolog intervenționist plecat în urmă cu câțiva ani, medic care a fost numit șef de compartiment și despre care cei doi colegi spun că are un comportament abuziv și că îi terorizează pe cei din jur.

Mai multe cadre sanitare și chiar cei doi medici au semnalat situația conducerii spitalului și chiar Consiliului Județean Suceava (instituția care coordonează activitatea spitalului) dar nu s-a luat nici o măsură.

„Sunt mult mai aproape de demisie decât de a rămâne, probabil asta se dorește. Eu nu am venit la Spitalul Județean Suceava pentru conducerea spitalului, am venit fiindcă am considerat că este o oportunitate să muncesc, să dezvolt un compartiment și să fac performanță prin ceea ce știu și sper din tot sufletul că prin cazurile făcute, prin munca depusă, am reușit să ajung unde trebuie și să demonstrez lucrul acesta", a precizat Paul Turcoman.

La rândul său, medicul Laur Blaga spune că ar rămâne la spitalul sucevean dacă lucrurile s-ar întoarce la normalitate.

"Normalitate înseamnă să pot să mă duc la spital relaxat, să nu fiu terorizat, stresat, abuzat. Pacienții sunt atât de mulți, încât r fi nevoie de 4-5 intervenționiști. E o muncă în condiții deosebite, este mediu cu radiații, se lucrează cu șorț de plumb. Simt însă că se dorește plecarea noastră din județ, sunt prea multe lucruri rele care ni se întâmplă și sunt acceptate tacit", a mărturisit Laur Blaga.

Ce spune managerul spitalului

De partea cealaltă, managerul spitalului, Alexandru Calancea, susține că nu a fost vorba despre un cabinet spart cu ranga. Pur și simplu nu s-a găsit cheia de la cabinet și a fost nevoie de schimbarea butucului de la ușă.

Acesta atrage atenție că spațiile în spital sunt folosite de medici dar nu sunt proprietatea lor, ci a spitalului și că a cerut să fie la vedere toate cheile de la ușile din secții, la intrări, astfel încât să se poată interveni în cazuri de urgență – precum incendiile.

Alexandru Calancea spune că ar dori ca cei doi medici să rămână în spital, pentru că sunt valoroși și spitalul are nevoie de medici care fac performanță, numai că ei trebuie să semneze fișele postului.

El recunoaște că sunt neînțelegeri în cadrul Compartimentului de Cardiologie Intervențională, dar spune că nu se bagă în disputele personale dintre colegi.

În ceea ce privește bunurile ridicate din cabinetul celor doi medici, acestea ar fi fost depozitate în spital iar proprietarii trebuie să vină cu listă și să le revendice pentru ca obiectele să poară fi recuperate.

Alexandru Calancea declară că în spital nu a fost lipsă de medicamente sau materiale sanitare, chiar dacă au existat la un moment dat sincope în aprovizionare.