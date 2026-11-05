Sute de percheziții în toată România. Anchetatorii vizează infracțiuni grave, inclusiv asupra minorilor

Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, desfășoară joi, 5 noiembrie, una dintre cele mai ample acțiuni din cadrul operațiunii Jupiter. Aproape 400 de percheziții au loc simultan în întreaga țară, în dosare care vizează agresiuni sexuale, infracțiuni economice, și silvice, contrabandă și violență.

Perchezițiile au loc în cadrul operațiunii Jupiter Foto: captură Poliția Română

Sunt în desfășurare 397 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de ilegalități.

„Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu, abuz de încredere, fals material în înscrisuri oficiale, exercitarea făra drept a unei profesii sau activități, contrabandă, înșelăciune, furt, furt calificat, tăinuire, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, obținere ilegală de fonduri, spălarea banilor, gestiune frauduloasă, transmiterea fictivă a părții sociale, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, violarea vieții private, violarea sediului profesional, hărțuire, distrugere”, a transmis Poliția Română într-un comunicat

Totodată, în cadrul acțiunilor, sunt investigate fapte de tentativă la omor, agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, proxenetism, lovirea sau alte violențe.

Oamenii legii verifică și fapte privind „nerespectarea regimului armelor și munițiilor, schingiuire a animalelor, uciderea cu intenție, fără drept a animalelor, producerea, expunerea spre vânzare și/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituie, de vinuri și produse vinicole, producerea și deținerea în afara unui antrepozit fiscal de produse accizabile peste limita prevăzută de lege, tăiere ilegală de arbori, furt de arbori, deținerea, utilizarea și comercializarea uneltelor de plasă de tip monofilament, eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, îngroparea deșeurilor”.

Polițiștii și procurorii urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

„Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, a mai precizat Poliția Română.