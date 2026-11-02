Caz cutremurător în Neamț: doi părinți, reținuți pentru viol și corupere sexuală a propriilor copii

Doi părinți din județul Neamț au fost reținuți de polițiști și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar care vizează acuzații grave, inclusiv infracțiuni sexuale asupra celor trei copii ai lor.

Minorii au fost preluați de DGASPC Neamț Foto: Shutterstock

Luni 2 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și două mandate de aducere.

Potrivit anchetatorilor, cercetările sunt efectuate într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care vizează infracțiuni de violență în familie, în formă continuată, viol săvârșit asupra unui minor, în forma continuată, corupere sexuală a minorilor, în formă continuată, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, în formă continuată și rele tratamente aplicate minorului, relatează Monitorul de Neamț.

Cei doi suspecți, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 29 de ani, sunt părinții a trei copiii, o fetiță și doi băieți cu vârste sub 10 ani, potrivit Știrilor ProTV

Minorii au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț încă din luna februarie, după ce autoritățile au primit informații potrivit cărora aceștia ar fi fost supuși unor acte de violență în familie,

Psihologii au aflat ulterior de la copii că au fost violați și obligați să întrețină relații sexuale între ei.

Părinții celor trei minori au fost reținuți luni, 2 noiembrie, cei doi urmând să fie prezentați Judecătoriei Piatra-Neamț, unde procurorii vor solicita arestarea preventivă.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

Cazul a fost instrumentat în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române