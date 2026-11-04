 Descinderi la influencerul Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani a comandat online un pistol. Ce au descoperit polițiștii | adevarul.ro
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Descinderi la influencerul Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani a comandat online un pistol. Ce au descoperit polițiștii

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Polițiștii din Dâmbovița au efectuat 10 percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Una dintre descinderi a avut loc la locuința influencerului Iulian Demeter, după ce fiul său, în vârstă de 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol pentru care este necesară autorizarea.

Una dintre descinderi a avut loc la locuința influencerului Iulian Demeter.
Una dintre descinderi a avut loc la locuința influencerului Iulian Demeter. Foto: Facebook

Acțiunea s-a desfășurat în dimineața zilei de 3 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit reprezentanților Poliției, în urma celor 10 percheziții efectuate în județul Dâmbovița au fost descoperite și ridicate 7 arme neletale supuse autorizării, dar cu potențial letal. Este vorba despre cinci puști și două pistoale.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că una dintre percheziții a avut loc la domiciliul influencerului Iulian Demeter. Ancheta a fost declanșată după ce fiul acestuia, în vârstă de 11 ani, a comandat online, din Cehia, un pistol de tip airsoft pentru care este necesar permis de portarmă.

Iulian Demeter nu a fost audiat în dosar

Potrivit surselor citate, cercetările se desfășoară in rem, ceea ce înseamnă că ancheta vizează fapta, nu o persoană anume. De asemenea, influencerul Iulian Demeter nu a fost audiat în acest dosar.

În urma verificărilor efectuate în cauzele investigate, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale și au dispus, ca măsură complementară, anularea dreptului de portarmă.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost procurate și deținute armele.

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