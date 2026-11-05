Susținătorii lui Călin Georgescu îi pun muzică în fața Arestului Central. Mesajul publicat de soția sa

Zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-au adunat și joi seară, 5 noiembrie, în fața Arestului Central din București, pentru a-și manifesta în continuare sprijinul față de acesta.

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, a publicat pe contul de Facebook al acestuia un mesaj de mulțumire adresat celor care îi trimit scrisori și îi transmit mesaje de susținere, semnat de Călin Georgescu și datat 5 noiembrie 2026.

Foto: captură Facebook

„Dragii mei,

Primesc scrisorile voastre. Forța lor lăuntrică mă emoționează. Vă citesc, vă simt, vă înțeleg. Dincolo de cuvinte, se aude cum bate inima voastră și se simte credința, iubirea și sufletul fiecăruia dintre voi.

Iubirea a învins și învinge întotdeauna. Ea este mai puternică decât orice zid și orice despărțire. De altfel, dacă nu ai iubire, nu poți transmite nimănui nimic cu adevărat.

Nădăjduim în Dumnezeu ca iubirea să cuprindă inima fiecărui român. Atunci țara va înflori. Mare este Numele Sfintei Treimi!”

Potrivit Mediafax, participanții au scandat numele acestuia și au difuzat muzică la o boxă portabilă, îndreptată spre clădirea centrului de detenție. Manifestanții au îscandat: „Călin Georgescu este președinte”.

Acțiunea se înscrie în seria manifestațiilor organizate în sprijinul fostului candidat prezidențial, în contextul procedurilor judiciare care îl vizează.

Momentan, Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu, prin care fostul candidat solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, fiind acuzat că ar fi participat la o schemă de înșelăciune prin care un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu metale prețioase și convins să plătească un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări bancare, la care s-ar fi adăugat ulterior încă 100.000 de euro. Georgescu ar fi făcut legătura între omul de afaceri, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Finanțarea nu a mai fost acordată, iar banii nu ar fi fost recuperați.

De la arestare, Georgescu a încercat în repetate rânduri să obțină o măsură preventivă mai blândă, însă Curtea de Apel București a menținut arestul preventiv.

Amintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale a avut termen marți, 3 noiembrie, la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru promovarea în public a unor idei și doctrine legionare, precum și pentru elogierea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război.